Grünes Licht für schnellere Busse

Die städtischen Buslinien werden künftig öfter und länger durch Dachau fahren. Damit dies funktioniert und die Busse pünktlich durch den dichten Verkehr der Kreisstadt kommen, sollen sie mittels Hightech an den Ampeln mehr Grünlicht bekommen. Rund 805 000 Euro ist der Stadt die Umrüstung von 32 Ampeln wert.

Dachau – Der Plan klingt bestechend einfach: Bluetooth an, die Ampel mit dem Handy verbinden und schon wird’s für die Busse grün! Was nach Zukunftsmusik klingt, wird seit zwei Jahren bereits erfolgreich an den Kreuzungen Münchner Straße/Schillerstraße/Bahnhofstraße sowie Münchner Straße/Hermann-Stockmann-Straße/Goethestraße erprobt. Nun soll die sogenannte „Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen“ auch an 30 weiteren Ampeln im Stadtgebiet eingeführt werden. „Wir trauen uns das jetzt“, kommentierte Oberbürgermeister Florian Hartmann den mehrheitlichen Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschusses. Bis spätestens Frühjahr 2019 soll die Maßnahme umgesetzt werden.

Dass die Busbeschleunigung aber nicht nur innovativ ist – laut Hartmann „machen das nur sehr wenig“ andere Städte und Gemeinden – sondern auch dringend notwendig, zeigt der jüngst verabschiedete gemeinsame Nahverkehrsplan von Stadt und Landkreis Dachau. Demnach soll der städtische Busverkehr zur Hauptverkehrszeit zwischen 5.30 und 20.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt fahren, zur Nebenverkehrszeit bis 24 Uhr immerhin noch im 20-Minuten-Takt. Damit, so der Plan der Stadträte, sollten mehr Bürger dazu bewegt werden, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Um die steigende Anzahl von Bussen aber pünktlich an ihr Ziel zu bringen, dürfen sie nicht an roten Ampeln hängen bleiben. Die Bluetooth-Technik stellt sicher, dass die Busse den ganzen Tag über Vorfahrt genießen.

Die Funk-Technik hat laut Hartmann aber noch einen anderen Vorteil: Die Software sammelt nicht nur die Signale der durch die Stadt fahrenden Busse, sondern auch von anderen Verkehrsteilnehmern. Das bedeutet, so Hartmann: „Wir sehen, wie lange ein Fahrzeug braucht, um von einer Ampel zur nächsten zu kommen. So merkt das System, wo gerade ein Stau ist. Im Grunde wissen wir damit in Echtzeit, wie unsere Straßen belastet sind.“ Langfristig, so die Hoffnung der Rathaus-Verantwortlichen, könnte man mittels dieser Daten im Bedarfsfall vielleicht sogar die eine oder andere Stellschraube drehen, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Was Hartmann in diesem Zusammenhang jedoch wichtig ist zu betonen: Sorgen um den Datenschutz müssen sich die Verkehrsteilnehmer nicht machen! Die Daten würden verschlüsselt und später gelöscht.

Das Hightech-System hat allerdings seinen Preis. Rund 805 000 Euro hat die Stadt dafür eingeplant. „Der eigentliche Aufwand ist die Software“, erklärt der OB dazu. Die Investition sei es aber wert: Während zum Beispiel Freising ebenfalls das Bluetooth-System zur Erfassung des Verkehrsflusses verwendet, „gehen wir einen Schritt weiter: Wir beschleunigen damit den Verkehr“!

Doch so aufgeschlossen sich die Stadträte für eine flottere Busflotte zeigten: Für eine damit einhergehende Beschleunigung des Fußgänger- und Radverkehrs zeigten sie weniger Begeisterung. Die Verwaltung hatte nämlich vorgeschlagen, im Zuge der Aufrüstung der 32 Ampelanlagen auch gleich noch die Fußgängerampeln freizugeben. Das heißt: Die Fußgänger müssten das Grünlicht nicht mehr per Knopfdruck anfordern, sondern bekämen automatisch grünes Licht. Das heißt aber auch: Der Kfz-Verkehr würde längere Wartephasen an den Ampeln in Kauf nehmen müssen. Mit neun zu sechs Stimmen lehnte der Ausschuss das stadtweit automatische Grünlicht für Fußgänger ab.

Den Dachauern legt OB Hartmann daher folgendes ans Herz: „Am besten fährt man künftig vor oder hinter einem Bus. Am allerschnellsten aber ist man mit dem Bus.“

Und dann war da noch ... eine Seilbahn

Die Vorarlberger Firma Doppelmayr hat unter Skifahrern einen Ruf wie Donnerhall: Doppelmayr-Seilbahnen sind schnell, ruhig und immer öfter auch noch mit Sitzheizung ausgestattet. Dass man mit einer Seilbahn aber nicht nur auf den Berg kommen kann, sondern auch zur Arbeit, das hat zuletzt Stadtrat Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) im Umwelt- und Verkehrsausschuss unterstrichen. In Anlehnung an die bolivianische Hauptstadt La Paz, wo Doppelmayr das größte urbane Seilbahnnetz der Welt gebaut hat, könnte Eisenmann zufolge doch dereinst eine Seilbahn die Pendler vom S-Bahnhof Breitenau zum Forschungs- und Innovationszentrum von BMW im Münchner Norden gondeln? Der Vorteil der Bahn liege auf der Hand: Sie fahre „führerlos“ und sei „vom Verkehr entkoppelt“! Die Stadträte inklusive Oberbürgermeister Florian Hartmann schienen so überwältigt von der Idee, dass sie zustimmten, einen Experten in den Ausschuss einladen zu wollen, der über die Machbarkeit einer Seilbahn-Lösung für Dachau referiert. Der Plan, so gab Hartmann zu, sei „spannend. Und so lange ein Flugtaxi noch nicht funktioniert...“