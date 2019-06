Dachauer CSU blamiert sich

In einem Online-Post behauptete die Dachauer CSU, OB Florian Hartmann sei gegen den Kauf des Zieglerbräu gewesen. Eine Lüge, wie die Partei am Ende selber zugibt. Dazu ein Kommentar.

Dass in der Politik Fakten längst nicht mehr an erster Stelle stehen, ist spätestens seit der Wahl Donald Trumps bekannt. Dass Lügen und wilde Behauptungen nun aber auch im beschaulichen Dachau angekommen sind, weiß man seit Dienstag. Da nämlich verbreitete die Dachauer CSU online die Botschaft, dass der OB gegen den Kauf des Zieglerbräu gewesen und die CSU es gewesen sei, „die vehement dafür gekämpft hat! #fremdelorbeeren“. Erst als der OB, ebenfalls online, dies als „größte Lüge, die ich in meinem politischen Leben je erlebt habe“ zurückwies, ruderte die CSU zurück: JU-Kreisvorsitzende Julia Grote gab zu, dies „unabgestimmt und unsauber zwischen Tür und Angel formuliert“ zu haben. Auch CSU-Fraktionsvorsitzender Florian Schiller entschuldigte sich, dies sei nicht „unser Stil“. Wie die JU-Kreisvorsitzende, die gar nicht im Stadtrat sitzt, überhaupt dazu kommt, so eine Behauptung „unabgestimmt“ in die Welt zu blasen, erklären leider weder Grote noch Schiller. Peinlich ist die Sache allemal. Und traurig, dass eine Partei wie die CSU so etwas nötig hat.