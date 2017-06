Gedenken in Oradour-sur-Glane

Dachauer Delegationen zu Gast

Jedes Jahr wird am 10. Juni in Oradour-sur-Glane der Opfer des Massakers gedacht, bei dem die Waffen-SS im Jahr 1944 fast alle Einwohner des Dorfes ermordete: 642 Menschenwurden getötet, nur sechs überlebten. An der Gedenkfeier nahmen wieder Besucher aus Dachau teil.