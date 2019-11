Dachauer Drängler wird zum Internet-Hit

Der Dachauer Porsche-Fahrer Christian Zahner hat während einer Autobahnfahrt seinen langsameren Vordermann per Anruf dazu aufgefordert, Platz zu machen. Das Video dieser Szene, das im Internet bereits tausendfach geklickt wurde, beschäftigt mittlerweile die Polizei. Der Dachauer hält sich jedoch für völlig unschuldig.

Dachau– Porschefahrer Christian Zahner (39) aus Dachau war wieder einmal genervt von seinem Vordermann auf der linken Autobahnspur. Also rief er den Smart-Fahrer vor ihm einfach auf dessen Handy an, damit dieser nach rechts fährt. Schließlich stand auf der Heckscheibe des Smarts die Telefonnummer des Fahrers, eines Zahnarzts. Das Pikante: Zahners Anruf wurde auf einem Video festgehalten. Tausende Internetuser haben es in den vergangenen drei Wochen angeklickt.

Für Zahner ist das beliebte Video jedoch mittlerweile zu einem Problem geworden. Unter anderem geht es um die Handynutzung im Auto und Zahners Satz „Aber du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt!“ Die Autobahnpolizei Mittelhessen in Butzbach ermittelt.

Zahner zufolge stellte sich der Sachverhalt so dar: Er war mit seinem Porsche 918 Speedster auf der A5 zwischen Frankfurt nach Gießen unterwegs, als ihn der Smartfahrer ausbremste. Der gebürtige Würzburger, der seit eineinhalb Jahren in Dachau lebt, hatte sich in den vergangenen Jahren vom Drogendealer zum Immobilieninvestor gemausert, über seine steile Karriere sogar ein Buch geschrieben und war auch an jenem Tag gerade auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Gegenüber der Heimatzeitung betont er, dass er sich immer wieder über Autofahrer ärgere, die die linke Spur blockierten: „Die machen mir mein Leben tagtäglich schwer – deshalb wollte ich ein Statement setzen!“

Daher klingelte er bei seinem Vordermann durch, der Anruf sei erst noch freundlich verlaufen: „Der Christian hier, wie geht’s dir (...) Die linke Spur ist zum Überholen da, also sei doch so gut und lass mich vorbei.“ Der Smart-Fahrer aber habe pampig reagiert: „Ich glaube, dir geht’s nicht ganz gut oder!?“ Daraufhin sei auch Zahner wütend geworden und habe sich zu dem Satz hinreißen lassen: „Mir geht’s gut, aber du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt!“ Anruf beendet.

Das auf Video gefilmte Gespräch habe Zahner dann seinen Freunden geschickt und „ein Kumpel von mir hat es auf Facebook geteilt“, berichtet der 39-Jährige. Er selbst hatte es auch auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht, aber mittlerweile gelöscht. Dass die Polizei auf die Sache aufmerksam wurde, liegt Zahner zufolge daran, dass ein Internet-User das Video gesehen und der Münchner Polizei geschickt hatte, die leitete es daraufhin an die zuständigen Kollegen der Autobahnpolizei Mittelhessen in Butzbach weiter.

Doch Zahner bestreitet, dass er das Handy selbst in der Hand gehalten hat: „Mein Beifahrer hat das Handy mit der rechten Hand gehalten und mit der linken gefilmt. Das sieht man auch daran, dass meine eigene Hand komplett tätowiert ist!“ Mit diesem Argument verteidigt er sich auch in dem Video „RECHTSFAHRGEBOT!! DIE WAHRHEIT/Christian Zahner (Porsche Fahrer vs Smart)“, das er vor kurzem auf Youtube veröffentlichte.

Polizeichef Gerold Reitz von der Autobahnpolizei Mittelhessen erklärt auf Nachfrage zu dem Sachverhalt: „Wir ermitteln derzeit wegen der Beleidigung und der Handynutzung in dem Video.“ Dafür befragen seine Kollegen sowohl Zahner, seinen angegebenen Beifahrer und den Smart-Fahrer: „Den werden wir auch fragen, ob er wegen der Handynutzung etwas im Rückspiegel beobachtet hat.“

Grundsätzlich findet Gerold Reitz Zahners Idee, den Vordermann wegen dessen Fahrverhaltens anzurufen, problematisch: „Es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass der Vordermann keine Freisprechanlage hat, aber trotzdem ans Handy geht und dadurch vom Verkehr abgelenkt wird.“ Und: Das „Handy am Steuer“ kostet Autofahrer laut Bußgeldkatalog mindestens 100 Euro.

Polizist Reitz plädiert daher eher dafür, „ruhig zu bleiben“, wenn der Vordermann die linke Spur besetzt: „Nur wenn auf der rechten Spur über zwei Kilometer kein Auto fährt, würde ich meinen Vordermann wegen des Rechtsfahrgebots anzeigen.“

Ganz anders sieht das natürlich Christian Zahner, er steht zu seinem Anruf mit Beleidigung des Smartfahrers: „Ich würde es nochmal so machen, weil es nervig ist, wenn jemand die linke Spur blockiert. Das führt doch nur zu unnötiger Abbremserei und Stress beim Autofahren.“