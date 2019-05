Der Ausweg heißt Drobs

Die Drogenberatungsstelle Drobs e.V. hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Der Verein kümmert sich um Suchtberatung und -prävention und hat im vergangenen Vierteljahrhundert vielen Menschengeholfen.

Illegale Substanzen, Dauerberieselung durch Medien oder permanentes Spielen, Menschen können auf vielerlei Weise in eine Sucht verfallen. Doch es gibt einen Ausweg: Der Verein Drobs e.V. aus Dachau hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe von Prävention und Beratung Menschen vor Süchten zu bewahren oder bereits Suchtkranken den Weg in ein normales Leben zu ebnen. Nun feierte die Vereinigung ihren 25. Geburtstag.

1994 gründete Sylvia Neumeier den Verein und amtiert seither als Geschäftsführerin. Anlass für die Gründung war der Anruf eines niedergelassenen Apothekers. „Es stand ein verzweifelter Vater in seiner Apotheke, der Spritzen für seinen Sohn brauchte“, erinnert sich Neumeier. Sie habe dann den jungen Mann besucht und innerhalb von ein paar Wochen schon 50 Klienten gehabt. Zu diesem Zeitpunkt gab es im Landkreis keinerlei Beratungsstellen.

Im Laufe der Zeit wurde Drobs e.V. immer größer. Zur Beratungsstelle kam die Präventionsarbeit hinzu. Für Sylvia Neumeier ist deren flächendeckender Ausbau einer der größten Erfolge, denn: „Es gibt keine Schule, an der keine Prävention angeboten wird!“

Doch der Verein hat noch mehr im Angebot. Dazu gehören die psychosoziale Arbeit, aber auch die Vernetzung mit anderen Organisationen. So arbeitet Drobs e.V. mit dem Arbeitsamt, dem Jobcenter oder mit dem Obdachlosenheim zusammen, um Suchtkranken zu helfen, wieder Fuß im Alltag zu fassen. Ein weiterer Punkt ist die therapeutische Arbeit. Damit wollen die Drobs-Mitarbeiter herausfinden, was den jeweiligen Menschen in die Sucht getrieben hat. „Wir erkennen die Ursachen bei unseren Klienten, und später beginnt dann die Arbeit mit ihnen“, sagt die Geschäftsführerin. Dafür stehen insgesamt sechs Mitarbeiter zur Verfügung, die alle entweder Psychologen oder Sozialpädagogogen sind. Die restlichen Vereinsarbeiten übernehmen etwa 100 ehrenamtliche Helfer.

Für die Zukunft wünscht sich Neumeier, dass die Stigmatisierung von Suchtkranken aufhört, sprich, dass deren Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft steigt. Zudem möchte sie für den Verein Aufenthalts- und Konsumräume, damit ihre Klienten in einem sicheren Umfeld und nicht versteckt konsumieren. Um das HIV- oder Hepatitis-Infektionsrisiko zu verringern, bietet der Verein in Zusammenarbeit mit Apotheken das Safer-Use-Package an. Darin enthalten sind unter anderem frische Kanülen, Schläuche, Alkoholtupfer, Ascorbinsäure sowie ein Flyer mit der Notrufnummer des Vereins. Die gebrauchten Nadeln können beim Apotheker wieder abgegeben werden.

Der Kontakt zu den Klienten besteht manchmal noch nach Jahren. „Viele Klienten schaffen es in die Abstinenz, aber halten trotzdem Kontakt zu uns“, erklärt Sylvia Neumeier. Das liege daran, dass der Beziehungsanteil hoch ist und der Verein familienähnliche Strukturen besitzt. Auf 25 Jahre verteilt konnte Drobs schon über 11 000 Menschen aus der Sucht helfen. Leyla Yildiz