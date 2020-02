FDP-Kreischef Christian Stangl über die Causa Kemmerich: „Eine Katastrophe“

Die Vorgänge rund um die Thüringer Ministerpräsidentenwahl waren gestern auch in Stadt und Landkreis Dachau Gesprächsthema Nummer eins. Wie die hiesige FDP zu dem Thema steht, wollte die Heimatzeitung daher von Kreisvorsitzendem Christian Stangl aus Haimhausen wissen.

Herr Stangl, Ihre Partei war in Dachau zuletzt im Aufwind. Was sagen Sie nun zu den Vorgängen in Thüringen?

Für uns ist das ehrlich gesagt eine Katastrophe, ein großer Schaden. Durch engagierte, seriöse und vernünftige Politik konnten wir uns in den letzten sechs Jahren kontinuierlich wieder nach oben arbeiten, haben die Mitgliederzahlen um 150 Prozent gesteigert und vier neue Ortsverbände gegründet. Insofern bin ich im Moment natürlich total sauer.

Was sagen Sie zum Zeitpunkt des Skandals?

Erstmal muss man sagen: Wir hatten weder mit der Thüringer noch mit der Bundes-FDP jemals irgendetwas zu tun, wir agieren unabhängig. Und wenn einem dann, fünf Wochen vor der Kommunalwahl in Bayern, dieser demokratische Sündenfall vorgehalten wird, dann ist das total verstörend und demotivierend. Uns hier traf das wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Glauben Sie, dass die Angelegenheit Auswirkungen auf Ihren Wahlkampf haben wird?

Ich bin mir sicher, dass uns das jetzt an jedem Wahlkampfstand um die Ohren fliegen wird.

Was werden Sie den Leuten denn sagen, wenn die Sie auf die Thüringen-Wahl ansprechen?

Dass wir null Komma null mit der AfD zu tun haben. Ich kenne diese Leute nicht. Ich habe keine Ahnung, wo und mit welchen Kandidaten die AfD hierzulande antritt. Ich persönlich stehe für die politische Mitte, ansonsten würde ich mich gar nicht politisch engagieren.

Dass der Skandal der FDP schadet, ist klar. Aber wem könnte er nutzen?

Den extremen Parteien. Ich fürchte, statt 23 Prozent würde die AfD bei einer Neuwahl jetzt 30 Prozent kriegen. Wobei die Wurzel des Problems nicht in Thüringen, sondern in Berlin zu suchen ist. Was dort passiert, ist ein riesiges Politikversagen, an dem alle Parteien – auch die FDP – Schuld tragen.

Wie soll es nun mit FDP-Parteichef Christian Lindner weitergehen?

Meine persönliche Meinung ist: Alexander Graf Lambsdorff sollte übernehmen.