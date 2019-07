Zwei Bäume und Buswartehäuschen gerammt

Am Samstag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dachau zu zwei Einsätzen alarmiert.

Dachau – In der Früh um 5.48 Uhr mussten sie nach einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße die Fahrbahn reinigen und die Unfallstelle absichern.

Aus noch unbekannter Ursache war ein Pkw auf dem geraden Straßenabschnitt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei Bäume umgerissen und war dann in eine Bushaltestelle gekracht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Person im Wagren bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehrler entfernten die umgerissenen Bäume sowie das Haltestellenschild und kehrten die Glasscherben zusammen. Nachdem keine Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Einsatzstelle anschließend an die ebenfalls anwesende Polizeistreife übergeben.

Um 22.02 Uhr lösten die Funkmeldeempfänger der Ehrenamtlichen am Samstag erneut aus. Die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck meldete eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Mittermayer Straße, in dem 18 Personen gemeldet sind.

Aufgrund der Meldung rückten die Einsatzkräfte mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, der Drehleiter und einem Einsatzleitwagen aus. Ein Atemschutztrupp drang über das Treppenhaus in die Wohnung vor, parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.

Auf dem Herd in der Küche waren Speisen angebrannt, wie sich herausstellte. Die in der Wohnung befindliche Person wurde zum Glück nicht verletzt.

