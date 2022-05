Feuerwehr-Ehrenmedaille für Elisabeth Haas

Teilen

Die bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille und einen Blumenstrauß erhielt Elisabeth Haas von stellvertretendem Landrat Helmut Zech, Kreisbrandrat Franz Bründler sowie den Kreisbrandsinspektoren Georg Reischl, Maximilian Reimoser und Thomas Burgmair (von links). © kfv dachau

Beim Ehrenabend der Kreisbrandinspektion Dachau ist in diesem Jahr auch eine „Zivilperson“ ausgezeichnet worden: Elisabeth Haas erhielt die Bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille.

Elisabeth Haas ist im Landratsamt für das Feuerwehrwesen zuständig

Dachau - Elisabeth Haas arbeitet im Landratsamt. Sie ist im Sachgebiet 30 für das Feuerwehrwesen zuständig und durfte in ihrem Berufsleben bereits mit fünf Kreisbrandräten zusammenarbeiten. „Egal ob es um Alarmplanung, Leitstelle, staatliche Auszeichnungen oder die Lehrgangsvergabe an den Feuerwehrschulen geht, Elisabeth Haas kann zum Wohle unseres Landkreises auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen und ist bestens vernetzt“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser in der Laudatio. Haas habe oft große Hartnäckigkeit bewiesen – wie etwa bei der Vergabe von Lehrgangsplätzen.

„Mit großem Engagement versucht sie den Platzbedarf der Landkreisfeuerwehren trotz des begrenzten Angebots an den staatlichen Feuerwehrschulen bestmöglich zu decken und bemüht sich hier auch kreisübergreifend um Tauschangebote.“ Daneben habe sie ständig frei werdende Lehrgangsplätze im Auge und kommuniziert diese schnellstmöglich an die Kommandanten. Zudem ist sie das Sprachrohr von Inspektion und Verband zu den Feuerwehren.

Auch in der Freizeit für die Feuerwehren im Einsatz

„Ihre Arbeit für das Feuerwehrwesen ist bei ihr nicht nur Beruf, sondern Berufung“, sagte Reimoser. Elisabeth Haas nehme außerhalb ihrer Arbeitszeit an Veranstaltungen der Kreisbrandinspektion und des Kreisfeuerwehrverbandes teil, und wenn es eilig ist, bearbeitet sie auch mal eine Mail am Wochenende, sagte Reimoser. Bei größeren Schadenslagen findet man Elisabeth Haas regelmäßig in der Kreiseinsatzzentrale oder am Einsatzort, um die Arbeit der Einsatzleitung als Ansprechpartnerin der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) zu unterstützen. Im Gremium des Kreisfeuerwehrverbandes Dachau ist Elisabeth Haas zudem als Vertreterin des Landratsamts ehrenamtlich tätig.

Auch über die Landkreisgrenzen hinaus ist Elisabeth Haas bekannt. So fungiert sie im Arbeitskreis der Kreisbrandräte als Schriftführerin. „Durch ihre umfangreichen Tätigkeiten und Präsenz sowie ihre Durchsetzungsfähigkeit hat Elisabeth Haas hervorragende Leistungen für das Feuerwehrwesen im Landkreis Dachau erbracht“, so Maximilian Reimoser. Für ihr jahrzehntelanges, herausragendes Engagement um das Feuerlöschwesen sowie den Katastrophenschutz im Landkreis wurde Elisabeth Haas auf Vorschlag der Kreisbrandinspektion Dachau die Bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille verliehen.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.