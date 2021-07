Dachauer Feuerwehr muss wendiger werden

Fahrzeugkonzept vorgestellt

Von Stefanie Zipfer schließen

Welche Fahrzeuge benötigt die Dachauer Feuerwehr bis 2040? Diese Frage ist beantwortet, und für die Staadt wird es teuer.

Dachau – Zusätzlich zum Feuerwehrbedarfsplan, der in seiner jüngsten Fassung die Jahre 2018 bis 2022 umfasst, hat die Freiwillige Feuerwehr Dachau nun auch ein Fahrzeugkonzept für die Jahre 2021 bis 2040 erarbeitet. Dieses, so Kommandant Thomas Hüller in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, solle beiden Seiten – also der Feuerwehr, als auch der Stadt – zur besseren und vor allem langfristigen Planung diesen.

Hüllers Ausführungen zufolge dürften demnach auf die Stadt in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von rund 3 Millionen Euro zukommen. Oberbürgermeister Florian Hartmann nannte die Aufstellung „nicht übermäßig“, sondern vielmehr „sehr ausgewogen“. „Andere Kommunen würden sich wünschen, dass ihre Feuerwehr auch so vorausschauend plant wie unsere. Wir sind da sehr vorbildlich unterwegs.“ Auch Feuerwehrreferent Peter Strauch (CSU) nannte das Konzept „hervorragend ausgearbeitet“.

Die wichtigste Botschaft Hüllers war, dass sich – parallel zu den Veränderungen der Gesellschaft – auch die Ausrüstung der Einsatzkräfte ändern wird. Gerade im dicht bebauten städtischen Umfeld, mit viel Wohnbebauung, „müssen wir flexibel sein“, so Hüller. Entsprechend wendiger sollten auch die Einsatzfahrzeuge sein, die die Stadt für ihre Retter bestellt.

Um die neuen Anforderungen zu illustrieren, nannte Hüller folgendes Beispiel: Allein im vergangenen Jahr sei die Dachauer Wehr zu 100 Wohnungsöffnungen gerufen worden; früher, so Hüller, „waren es zwei im Jahr“.

Auch die Bürokratie macht sich bemerkbar. Die sogenannte Einsatzstellenhygiene erfordert Hüller zufolge immer speziellere Ausrüstung der Kameraden: Nach Kontaminationen etwa müssten sie sich vor der Rückfahrt umziehen, „wir brauchen also immer mehr Ersatzkleidung“, so der Kommandant.

Auch die derzeit langen Lieferzeiten von Feuerwehrfahrzeugen hätten die Wehr bewogen, neben dem für fünf Jahre aufgestellten Bedarfsplan nun das langfristige Konzept zu erstellen. Von der Planung, Bestellung und Beschaffung eines Fahrzeugs vergehen laut Hüller heutzutage drei Jahre. Das Fahrzeugkonzept sei daher „ein roter Faden“ für alle Beteiligten und gebe „Planungssicherheit für einen größeren Zeitraum“.

Neue, moderne Fahrzeuge erleichtern nach Ansicht der Feuerwehr aber nicht nur die tägliche Arbeit der Kameraden, sondern auch die Nachwuchsgewinnung. „Ein moderner, gut ausgestatteter Fuhrpark“ böte „nicht zuletzt einen Anreiz, warum sich Bürger der Großen Kreisstadt dazu entschließen, ehrenamtlich aktiven Feuerwehrdienst zu leisten“.

Dieser „Weitblick“, wie die Wehr ihr Konzept nennt, bietet der Stadt aber auch einen kleinen finanziellen Lichtblick: Dadurch, dass die Entscheidungsträger im Rathaus nun wüssten, was auf sie zukommt, könnten sie das Thema Interkommunale Zusammenarbeit aktiver angehen. Wenn sich etwa mehrere Kommunen bei der Beschaffung baugleicher Fahrzeuge zusammentun, ließen sich gut zehn Prozent Kosten sparen.

Michael Eisenmanns (Bündnis für Dachau) Wunsch, dass die Feuerwehr bei der Planung ihres Fuhrparks doch bitte auf E-Mobilität setzen solle, würde Kommandant Hüller gern nachkommen, wie er betonte. Noch aber seien ihm da fördertechnisch „die Hände gebunden“. Langfristig werde sich aber auch die Feuerwehr „in diese Richtung bewegen, auf alle Fälle“!