Dachauer Feuerwehr rettet Hund aus Wohnmobil

Kämpfte im Auto mit der Hitze: der von der Feuerwehr Dachau befreite Hund. © feuerwehr dachau

Einen mit der Hitze kämpfenden, in einem Wohnmobil zurückgelassenen Hund musste die Dachauer Feuerwehr retten.

Dachau – Reichlich zu tun hatte die Feuerwehr Dachau am vergangenen Samstag. Neben dem Einsatz bei dem schweren Unfall am Samstagmorgen auf der Theodor-Heuss-Straße, bei dem ein 18-Jähriger einen Rettungswagen gerammt hatte und drei Menschen dadurch schwer verletzt wurden (wir haben berichtet), mussten die Retter noch drei weitere Male ran.

Hund war in Wohnmobil auf dem Parkplatz der KZ-Gedenkstätte gelassen worden

Zunächst musste die FFW um 13.44 Uhr einen größeren Baum, der unwetterbedingt den Fußweg an der Ludwig- Thoma-Straße blockiert hatte, mittels Motorkettensäge entfernen. Um 16.05 Uhr forderte die Polizei die Wachbereitschaft der Wehr für einen Einsatz auf dem Parkplatz der KZ-Gedenkstätte an. Passanten hatten in einem versperrten Wohnmobil einen Hund entdeckt, der schon sichtlich mit der Hitze im Fahrzeug zu kämpfen hatte.

„Durch die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges wurde ein Seitenfenster des Aufbaus technisch geöffnet und der Hund befreit. Das Wohnmobil wurde daraufhin wieder verschlossen und der Hund der Polizei übergeben, dieser wird derzeit im Tierheim Dachau versorgt“, teilt Feuerwehr-Pressesprecher Wolfgang Reichelt mit und meint: „Wir bitten bei dieser Gelegenheit zu bedenken, dass selbst bei moderaten Außentemperaturen die Temperatur in einem Fahrzeug schnell sehr hoch werden kann. Bitte lassen Sie niemals Kinder oder Tiere auch nur kurz im Fahrzeug zurück!“

Der vierte und letzte Einsatz des Tages um 21.05 Uhr war dann leichterer Natur: In einer Tiefgarage in der Erich-Hubmann-Straße band die Feuerwehr die bei einem Auto ausgelaufenen Betriebsstoffe.

