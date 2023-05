Familienbad öffnet am kommenden Samstag

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Sprung ins kühle Nass: In wenigen Tagen öffnet das Familienbad seine Pforten. © Stadtwerke

In wenigen Tagen beginnt in Dachau die Freibadsaison: Das Familienbad öffnet am Samstag, 13. Mai.

Dachau – Die Freibadsaison in der Großen Kreisstadt beginnt am kommenden Samstag, 13. Mai. Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sind abgeschlossen, die Becken gefüllt. „Aktuell werden die Wasserproben genommen und vom Gesundheitsamt überprüft“, so Barbara Kern, Abteilungsleiterin für die Bäder bei den Dachauer Stadtwerken. Sobald die Ergebnisse vorlägen, so Kern, „kann’s losgehen. Wir freuen uns schon sehr auf die neue Saison und unsere Badegäste“!

Eine Tageskarte kostet – wie schon im vergangenen Jahr – 6 Euro. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren erhalten 50 Prozent Rabatt; kleinere Kinder sind frei. Auch beim Randzeitentarif hat sich nichts verändert: Werktags ab 18 Uhr kostet der Eintritt damit wieder 2,60 Euro. Die Zehner-Karte gibt’s für 40 Euro. Eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 80 Euro, für Kinder 40 Euro.

Tickets können an der Kasse erworben werden oder über das Ticketportal der Stadtwerke unter https://portal.stadtwerke-dachau.de gebucht und bezahlt werden. Onlinetickets können immer drei Tage im Voraus erworben werden.

Die diesjährige Saison dauert nach dem Start am Samstag dann bis Sonntag, 10. September. Die Öffnungszeiten sind dabei täglich von 8 bis 20 Uhr. Das Dachauer Hallenbad schließt am kommenden Freitag, 12. Mai.

Der Kauf von Dauerkarten lohnt sich laut den Stadtwerken doppelt, die Inhaber sparen nämlich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Grund: Badegäste, die eine Jahres-, Saison- oder Zehnerkarte haben, können über das Drehkreuz im Bereich neben dem Hallenbad – am Alten Wehr – ins Familienbad gelangen. Auch im vorderen Eingangsbereich des Familienbades können Badegäste mit Dauerkarten ein gesondertes Drehkreuz zum Eintritt nutzen. Außerdem gibt es einen zusätzlichen automatischen Zugang an der zweiten Kasse.

Die Preise und Tarife orientieren sich an der im vergangenen Juni vom Werkausschuss beschlossenen Gebührensatzung (wir berichteten). Dabei hatten die Stadträte nicht nur die Gebühren für Frei- und Hallenbad erhöht, sondern auch den Frühschwimmertarif abgeschafft. Eintritt zum günstigeren Randtarif ist seitdem nur noch am Abend möglich.