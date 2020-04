„Wir machen gerne auch nur die untere Etage auf“

Rübsamen-Chef würde am Montag auch gerne sein Geschäft öffnen - zur Not nur die untere Etage. Insgeheim hofft er im Streit um die Öffnungszeiten auf die Justiz

Dachau– Die bayerischen Einzelhändler fiebern dem kommenden Montag entgegen: Da dürfen sie nach über fünfwöchiger Schließung ihre Läden wieder öffnen. Allerdings ist diese Regelung an eine Bedingung geknüpft: Aufsperren dürfen nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern. „Reine Willkür“, sagen die größeren Ladenbesitzer – darunter auch Marcus Vorwohlt vom Modehaus Rübsamen.

Herr Vorwohlt, Ihr Geschäft wird am Montag wohl noch geschlossen bleiben, oder?

Marcus Vorwohlt: Da wir eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern haben, ja. Allerdings warten wir noch auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts. Das Modehaus Konen in München hatte ja im Eilverfahren Klage gegen die Regelung eingereicht.

Wie ist Ihre Gemütslage derzeit?

Noch ergeben wir uns stoisch unserem Schicksal. Ich muss aber auch zugeben: Unser Leid ist halbes Leid. Wir dürfen am Montag wenigstens die Filialen in Friedberg, Aichach, Murnau, Weilheim und Fürstenfeldbruck aufmachen, da die kleiner als 800 Quadratmeter sind.

Könnten Sie Ihre Dachauer Filiale auch auf einer Fläche von nur 800 Quadratmetern betreiben?

Ja, das würden wir sogar sehr gerne machen. Wir würden nur die untere Etage öffnen. Und sollte ein Kunde beispielsweise nach einer Marke fragen, die im ersten Stock ist, könnte die Verkäuferin raufgehen und das Stück holen.

Wenn das Urteil zu Ihren Gunsten ausfällt: Wie schnell könnten Sie öffnen?

Wir stehen Gewehr bei Fuß. Wir könnten Montag, spätestens am Dienstag wieder arbeiten.

Wie verliefen die vergangenen Wochen bei Ihnen, speziell im Hinblick auf den Onlinehandel?

Im März hat man gemerkt, dass die Leute einfach in Schockstarre waren. Aber mittlerweile zieht es an. Man sieht einfach: Vielen fällt die Decke auf den Kopf, die wollen sich jetzt einfach mal wieder was Schönes gönnen.

Interview: Stefanie Zipfer