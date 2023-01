Dachauer Grüne: „Von nun an ist Wahlkampf!“

Sie stimmte die rund 200 Besucher des Neujahrsempfangs auf den Wahlkampf ein: Katharina Schulze. © Elfriede Peil

Die Grünen im Landkreis Dachau baten zum Neujahrsempfang ins Karlsfelder Bürgerhaus. Es war zugleich der Wahlkampfauftakt.

Landkreis – Das war ein Neujahrsempfang, wie er im Buche steht, mit allem Drum und Dran: Begrüßung mit Sekt und Saft, flotte irische Musik mit der Band T4U, fröhliche Menschen, Buffet. Und natürlich Politik. Die Grünen im Kreisverband hatten ins Karlsfelder Bürgerhaus eingeladen und waren selbst überrascht, wie viele gekommen waren, wie ihre Vorsitzende Karin Beittel sagte.

Verschiedene Kandidaten der Grünen stellen sich vor

Unter den rund 200 Besucher waren nicht nur grüne Kommunalpolitiker, sondern beispielsweise auch Karlsfelds zweiter Bürgermeister Stefan Handl von der CSU.

Die Sprecherin der Grünen in Karlsfeld, Heidi Pongratz-Aschauer, die den Abend moderierte, brachte das Ziel der Partei für die Landtagswahl in diesem Jahr auf den Punkt: „Wir wollen Bayern prägen in den nächsten Jahrzehnten und unsere Impulse setzen.“

So war denn dieser Empfang auch ein Wahlkampfauftakt. Dale Carpenter aus Dachau kandidiert für den Bezirkstag Oberbayern, der ebenfalls am 9. Oktober gewählt wird. Er will sich vor allem für Kinder und Jugendliche einsetzen, für Menschen mit Behinderung, für Bildung und lebenslanges Lernen: „Es darf nicht immer am falschen Ende gespart werden. Man muss die Probleme endlich beim Namen nennen. Von nun an ist Wahlkampf.“

Für den Landtag kandidiert Martin Modlinger. Er will sich „mit Leidenschaft“ für eine Wirtschaft einsetzen, die sich am Gemeinwohl orientiert statt am Profit. Ihm sind die Kinder und die Familien wichtig, die mehr Chancengleichheit brauchen. Eine verbesserte Pflege will er. Sein Ziel: „Lasst uns Würde zurück in die Politik bringen.“ Beate Walter-Rosenheimer ist Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck. Ihren Bericht aus Berlin leitete sie mit den Worten ein: „Ich freu’ mich total, dass wir regieren.“ Zwar könne man in einer Koalition nicht alles „eins zu eins“ erreichen, aber die „grüne Handschrift“ sei deutlich sichtbar geworden. Den drei Kandidierenden Carpenter, Modlinger und Katharina Schulze wünschte sie, dass „ein fulminanter Wahlkampf Euch dahin bringt, wo Ihr hinwollt“.

Katharina Schulze hält kämpferische Rede

Und dass sie unbedingt wieder in den Bayerischen Landtag will, daran ließ Katharina Schulze nicht den kleinsten Zweifel aufkommen. Mit einer Energie, die mitriss und einem Charme, dem man sich nicht entziehen konnte, hielt sie eine viel beklatschte landespolitische Rede. Immer wieder teilte sie ihre Spitzen aus an ihren Lieblingsgegner, den Ministerpräsidenten: „Söder kann sich in der Klimapolitik nicht mehr wegducken.“ „Die 10 H-Regelung gehört komplett abgeschafft.“ Und: „Haben Sie Söder schon schon mal was Substanzielles zu Kindern und Familie sagen hören?“

Für sie selber sei es wichtig: „Wir müssen die Kinder aus dem toten Winkel holen und sie ins Zentrum setzen.“ Ebenso wie die Frauenförderung: „Wir wollen Bayern zum ersten gleichberechtigten Bundesland machen.“ Und in der Asylpolitik zeige sich, dass die Abschiebepraxis von Arbeitskräften „nicht gerade von wirtschaftlichem Sachverstand“ zeuge, so Schulze.

Das Leitmotiv für ihr Engagement habe Katharina Schulze von ihren Eltern mit bekommen: „Du kriegst die Welt nicht besser gemeckert, du musst sie besser machen.“

