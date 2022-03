Der Dachauer Handel ist robuster als gedacht

Von: Stefanie Zipfer

Eine „Fehlentwicklung“ laut Dr. Gino Meier: das riesige Gewerbegebiet Dachau-Ost, in dem sich auch das AEZ befindet. © archiv

Seit mittlerweile elf Jahren hat die Stadt Dachau ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Darin wird geregelt, welches Geschäft sich mit welchen Waren wo ansiedeln darf. Ziel: „Fehlentwicklungen“ wie in Dachau-Ost künftig zu vermeiden. Ist das Konzept alternativlos oder ein Eingriff in die Marktwirtschaft? Die Stadträte waren sich einig.

Dachau – Dr. Gino Meier von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) mbH aus München musste lange warten auf seinen Auftritt. Seine Bestandsaufnahme des Dachauer Einzelhandels und sein Vorschlag, wie man das doch in die Jahre gekommene Dachauer Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2011 aktualisieren könnte, hatte er eigentlich schon im Herbst 2020 abgeschlossen. Weil aber nicht klar war, wie viele der Dachauer Einzelhändler im Zuge der Coronapandemie aufgeben und das seine Daten damit nicht mehr aktuell sein würden, wartete man im Stadtrat lieber ab.

Am Dienstag, im Bau- und Planungsausschuss, durfte Meier seinen Vortrag nun aber endlich halten – und seine wichtigste Botschaft gleich zu Beginn lautete: „Dachau hat sich als resilienter Handelsstandort erwiesen.“ Oder, mit einfacheren Worten: „Es hat zum Glück kein Innenstadtsterben stattgefunden. Das Gleiche gilt auch für die Gastro.“ Vielmehr sei der Lebensmitteleinzelhandel in der Großen Kreisstadt während der Pandemie sogar gewachsen, mit dem Bonus-Markt in der Altstadt und dem Edeka an der Frieden-/Ecke Sudetenlandstraße seien „zwei Nahversorgungslücken geschlossen“ worden.

Umso wichtiger sei es nun, mit einem Einzelhandelskonzept „den Wandel im Handel aktiv zu gestalten und zu begleiten“. Man wolle ja schließlich keinen Wildwuchs ermöglichen. Klar, „Fehlentwicklungen“ wie das riesige Gewerbegebiet Dachau-Ost lassen sich Meier zufolge nicht rückgängig machen, „aber damit haben wir Leitplanken für eine künftige Entwicklung“.

CSU-Stadtrat Peter Strauch war es dann doch ein Anliegen anzumerken, dass die Belebung der Altstadt in Form des Bonus-Nahversorgers „nicht an unserem Einzelhandelskonzept lag, sondern an dem sehr rührigen Inhaber der Immobilie“. Und abgesehen davon sei das Konzept ein „massiver Eingriff in die Marktwirtschaft“, weshalb es ihn interessieren würde, wie viele Interessenten sich aufgrund des Konzeptes in Dachau nicht hätten ansiedeln können. „Gibt es da eine Evaluierung? Was ist da passiert in den vergangenen Jahren?“

Bauamtsleiter Moritz Reinhold hielt die Frage für berechtigt, wie er zugab, musste aber einräumen, sie nicht beantworten zu können. Denn: „Wir erfassen nicht im Vorfeld, was ohnehin abgelehnt würde. Die Alternative, also was wäre wenn, wird bei uns nicht festgehalten.“

Wirtschaftsförderer Robert Danzer betonte vor allem die Vorteile des Konzepts. Die „eingeleitete Fehlentwicklung des Gewerbegebiets Wettersteinring“ etwa habe man beispielsweise mit dem Konzept stoppen können. Auch am Gewerbegebiet Siemensstraße gebe es einen „offensichtlichen Steuerungsgewinn“.

Stadträtin Anke Drexler (SPD) fand ebenfalls, dass das Konzept nun „Klarheit für alle Beteiligten“ schaffe. Weshalb sie sich auch freue, dass Meiers aktualisierte Version des Einzelhandelskonzepts „ein klares Bekenntnis zur Sortimentsliste“ enthalte.

Diese Liste regelt, welche Waren wo angeboten werden dürfen. So gibt es das sogenannte Sortiment des Innenstadtbedarfs, des sonstigen Bedarfs und des Nahversorgungsbedarfs. Möbel oder Baumarktartikel sollen demnach nicht im Stadtzentrum verkauft werden; nur das, was die „Attraktivität der Innenstadt“ fördert, darf demnach in die Altstadt oder die Münchner Straße.

Allerdings kam es damit zuletzt aber auch zu kuriosen Regelungen. So darf das „Schuh-Outlet“ am Wettersteinring, wie berichtet, keine Bekleidung verkaufen – während gegenüber, beim Discounter Lidl, regelmäßig auch Kinder- und Erwachsenenmode angeboten wird. Er verklagte die Stadt.

Dennoch, so waren sich die Stadträte im Ausschuss am Ende einig, ist es in einer stetig wachsenden Stadt wie Dachau sinnvoll, ein verbindliches rechtssicheres Steuerungsinstrument zur Hand zu haben. Auch Markt-Kenner Meier fand es wichtig, das Konzept „politisch zu legitimieren“. Nur so sei sichergestellt, dass es künftig „städtebaulich berücksichtigt wird und nicht in der Schublade verstaubt“.