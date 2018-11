Musik gegen den Novemberblues

Das war genau das richtige Mittel gegen trübe Tage: Das Dachauer Jugendsinfonieorchester hat im Thoma-Haus mit seinem bunten Herbstkonzert begeistert.

Dachau– Das Herbstkonzert des Dachauer Jugendsinfonieorchesters war ein Lichtblick an diesem trüben Tag. Und die Stimmung nach diesem überraschenden, vielfältigen Programm deutlich gesteigert.

Das lag an den engagierten jungen Leuten: Ihre Lust auf Musik war ihnen anzumerken. Die etwa 25 Musizierenden im Alter von zwölf bis 20 Jahren konzertierten unter der Leitung der Dachauer Dirigentin Gudrun Huber im Ludwig-Thoma-Haus.

Der Abend begann im Venedig des 18. Jahrhunderts mit Antonio Vivaldi und seinem Konzert für Fagott und Streicher in F-Dur. Insgesamt 39 Fagottkonzerte hat Vivaldi geschaffen. Was dieses Instrument zu etwas ganz Besonderem macht, ist seine Klangvariation. Es kann beruhigend oder durchdringend sein, sonor oder quicklebendig. Solist Michael Burkner, junge 17 Jahre, entlockte seinem Fagott vor allem in den tiefen Lagen wunderbare, satte Töne. Bei den hohen Läufen klang er leicht und luftig. Er und das Orchester wurden von Satz zu Satz befreiter und einfühlsamer. Anerkennender, langer, herzlicher Applaus und strahlende Gesichter für diesen Start.

Veronika Kanf, die Vorsitzende des Dachauer Jugendsinfonieorchesters, kurz und einprägsam das DJSO, hatte in ihrer Begrüßung auf die verschiedenen herbstlichen Befindlichkeiten eingestimmt. Nicht nur trist und trüb ist einem da manchmal. Es gibt auch das Blätterrascheln auf bunten Waldwegen und besinnliche, ruhige, aufbauende Moment. „Oder man kann gemeinsam musizieren.“ Und das taten sie, sehr zur Freude ihres Publikums. Zu jedem neuen Stück gab es eine Hinführung zu Werk und Autor, informativ und amüsant. Außer Veronika Kanf machten das mit Selbstbewusstsein und Charme noch Michael Burkner, Felix Ewald, Benno Ulbricht und Benjamin Sibi.

Claude Debussy hat die „Petite Suite“ ursprünglich für Klavier zu vier Händen geschrieben. Sie ist in ihrer späteren Orchesterübertragung bekannter als in der Originalversion. Drei Sätze aus dieser Suite führte das DJSO auf: Den ersten Satz „En bateau“, im Boot, mit sanften einfühlsamen Klängen, vor allem der Flöte. Den dritten Satz „Menuet“ mit wechselweise melancholischen und heiteren Elementen. Und den vierten Satz „Ballet“, einem schwungvollen Tanz, den sie mit aller sinfonischer Kraft spielten, gewissermaßen mit Pauken und Trompeten.

Gudrun Huber lobt und motiviert ihr Orchester. Daumen rauf, klatschen, aufmunternd anlächeln, oder ein leises „super“. Es ist ein Team, das sich gegenseitig wertschätzt. Und was sich auf das feine Zusammenspiel auswirkt.

Das dritte Stück war die Sinfonie „The Castle down the Street“ des erst 16 jährigen Amerikaners Toby Menan. Mit ihm haben sie vom DJSO online Kontakt aufgenommen und die Erlaubnis bekommen, es auch für Bläser zu arrangieren, was Hornist Mario Ederer hervorragend gelungen ist. Voller Einsatz im letzten Satz, mit strahlenden Trompeten und einem Orchesterklang, der erst aufbraust und dann beruhigend ausklingt.

Edward Elgar, der britische Komponist, der so patriotische Werke geschrieben hat wie das „Land of Hope and Glory“, das alljährlich bei der Last Night of the Proms gespielt wird, ist an diesem Abend mit dem „Chanson de nuit“ vertreten. Es vermittelt, wie beruhigend die Dunkelheit auch sein kann.

Wessen musikalische Vorlieben eher in der Vergangenheit liegen und bei Beethoven, möglicherweise, ihr Ende finden, der konnte dem Jugendorchester dankbar sein für die Erweiterung des eigenen Horizonts. Auch hier hat es Kontakt aufgenommen zum Komponisten Chandler Ogles aus Birmingham in Alabama, der erst 15 Jahre alt ist. Und es hat erreicht, dass seine „Fantasia Espagnol“ zum ersten Mal in Europa aufgeführt wurde. Das war spanisches Temperament pur, da haben die Musiker schwungvoll wie rhythmisch akzentuiert wieder alles gegeben. Danach wollte natürlich kein Mensch heimgehen, eine Zugabe musste sein.

Elfriede Peil