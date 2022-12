Dachauer Kapellen spielen mehrere Konzerte vor dem Amperklinikum und sorgen für warme Klänge

Für warme Klänge bei Minustemperaturen sorgten die jungen Musiker der Knabenkapelle Dachau. Gemeindereferent und Teilzeit-Nikolaus Markus Grimm bedankte sich für den tollen Auftritt vor dem Amperklinikum in Dachau am dritten Advent. © Knabenkapelle

Ein wenig Licht in schweren Zeiten – dafür sorgen Kapellen aus Dachau immer wieder mit ihren Konzerten am Amperklinikum Dachau. Jetzt hat die Knabenkapelle Dachau Patienten und Beschäftigten des Klinikums mit einem weihnachtlichen Blaskonzert am dritten Advent eine Freude gemacht.

Dachau – Die Winterkälte sah und hörte man den Musikanten nicht an. Trotz eisiger Temperaturen spielten die jungen Musiker der Knabenkapelle am Sonntag ihr Adventskonzert vor dem Dachauer Klinikum.

„Das ist jedes Jahr wieder etwas ganz Besonderes“, schwärmt der Vorsitzende der Amper Kliniken AG, Florian Aschbrenner. „Für dieses großartige Engagement sind wir sehr dankbar“, sagt er. „Diesem Dank möchten wir auch mit einer Spende Ausdruck verleihen.“ Aschbrenner hatte für die 25 Musiker Punsch und Christstollen bereitgestellt, zudem überreichte er dem Leiter der Dachauer Knabenkapelle, Eduard Civeja, einen Spendenscheck über 500 Euro.

„Tolle Musik, tolle Menschen und ein guter Zweck, es macht einfach Spaß, das zu organisieren.“

Organisiert wurde das Konzert von der Seelsorge des Amper-Klinikums. Seit Jahren schon gehen die Leitung der katholischen Seelsorge Pastoralreferentin Martina Schlüter, Pfarrerin Lisa Bühler, und Gemeindereferent Markus Grimm auf Dachauer Musikvereine zu und machen so die kleinen Adventskonzerte möglich. „Wir sind froh, dass nach den Einschränkungen in den Hochphasen der Pandemie jetzt wieder ein Zusammensein und Musizieren im größeren Kreis möglich ist“, sagte Pfarrerin Bühler, während sie ihre Hände an einer Tasse Punsch wärmte. Als Nikolaus verkleidet verteilte ihr Kollege Markus Grimm unterdessen kleine Christbaumanhänger an die Kapellenmitglieder. „Tolle Musik, tolle Menschen und ein guter Zweck, es macht einfach Spaß, das zu organisieren“, findet er.

Aufmunterung für Patienten und Angestellte

Auch Landrat Stefan Löwl war vom Blaskonzert angetan. „Bei den warmen Klängen kann man die Kälte fast vergessen“, scherzte er. Etwas ernster fügt er hinzu: „Den dritten Advent im Krankenhaus zu verbringen, das ist für Patientinnen und die Patienten sicher nicht die Wunschvorstellung. Ich hoffe, das Konzert kann alle ein wenig aufmuntern und ihnen Mut machen. Auch für die Beschäftigten, die heute ihren Dienst im Krankenhaus leisten, ist es eine schöne Geste der Wertschätzung.“

Nächstes Konzert am 21. Dezember

Das Konzert war nach einem Auftritt der Dachauer Stadtkapelle am 6. Dezember bereits das zweite, das vor dem Klinikum stattfand. Ein drittes Adventskonzert, dann vom Dachauer Stadtjugendorchester, findet am Mittwoch, 21. Dezember, um 18 Uhr auf dem Rondell des Klinikums statt.

dn