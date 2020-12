Verzweifelt Nachfolger gesucht - Dachauer Krebsselbsthilfegruppe wird aufgelöst

Nach zehn Jahren zieht sich Waltraud Hofner als Leiterin der Krebsselbsthilfegruppe Dachau zurück, einen Nachfolger hat sie vergeblich gesucht. Jetzt wird die Gruppe aufgelöst.

VON SIMONE WESTER

Dachau – Wenn man die Diagnose Krebs bekommt, dann zieht es einem in der Regel erstmal den Boden unter den Füßen weg. Wie geht es jetzt weiter? Was kommt auf mich zu? Muss ich sterben? Die Krebsselbsthilfegruppe Dachau war hier seit 1985 für viele Dachauer nach dem Arzt die erste Anlaufstelle. Jetzt löst sich die Gruppe zum Jahresende auf.

Anni Hick, die für ihr Engagement 1993 die Landkreisverdienstmedaille und 1998 das Bundesverdienstkreuz erhielt, gründete die Gruppe, weil sie wusste, durch welche Höhen und Tiefen Betroffene nach der Diagnose und während der Therapie gehen. Sie war selbst betroffen, war aber immer positiv und investierte ihre ganze Kraft und Energie, um anderen zu helfen.

Einmal im Monat gab es Gruppentreffen. Hier konnten die Teilnehmer all ihre Sorgen und Ängste einbringen, aber auch einfach mal für kurze Zeit über etwas anderes reden, lachen, quatschen, Witze machen – einfach alles, um dem Alltag zu entfliehen. Anni Hick hatte gute Kontakte und begeisterte viele Sponsoren für ihre Sache. So konnte sie zahlreiche Ausflüge organisieren, Referenten für Fachvorträge gewinnen und Feiern veranstalten. Die Gründung der ersten onkologischen Praxis sowie der Start einer Rehasportgruppe für Krebserkrankte in Zusammenarbeit mit dem ASV geht ebenfalls auf Hicks Engagement zurück.

2009 übernahm dann Waltraud Hofner das Ruder, nachdem Anni Hick aufgrund einer Erkrankung die Selbsthilfegruppe nicht mehr selbst leiten konnte. Hofner war damals als Betroffene selbst schon seit zwei Jahren bei der Gruppe und wollte, dass es weitergeht, weil „so viele supernette Leute“ in der Gruppe waren. „Füreinander da sein, Erfahrungen austauschen, sich zuhören und Mut machen“ – die mittlerweile 69-jährige Dachauerin ist ebenfalls ein Mensch, der sich von ihrer Erkrankung nicht runterziehen ließ.

Sie organisierte mit ihrem Team neben den monatlichen Treffen im Caritas-Zentrum auch Kräuterwanderungen, Vorträge, Ausflüge, Singabende, Yogastunden, Gedächtnistraining, Kino- und Theaterabende, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern – die Krebsselbsthilfegruppe Dachau war auch unter ihrer Leitung eine echte Bereicherung für Dachau.

Zum Ende des Jahres zieht sich Waltraud Hofner aus ihrem Amt zurück, einen Nachfolger hat sie vergeblich gesucht. Auch das Interesse Betroffener an Selbsthilfegruppen lasse nach, erklärt Hofner. „Es schließen immer mehr Gruppen in ganz Bayern. Die Leute machen jetzt mehr über die sozialen Medien“, bedauert sie, die lieber über die persönliche Schiene arbeiten will.

Sie selbst möchte aus Altersgründen kürzer treten. Ihre Teilnehmer lässt sie jedoch nicht im Regen stehen. Ab dem 1. Januar können sich alle, die Hilfe bei einer Krebsselbsthilfegruppe suchen möchten oder Mitglied der Krebsselbsthilfegruppe Dachau waren, an die Krebsselbsthilfegruppe Karlsfeld unter Leitung von Isa Sendzek wenden – entweder telefonisch unter der 0 81 31/9 08 16 66 oder per E-Mail unter sensia@gmx.net.

Über die Jahre haben sich in der Krebsselbsthilfegruppe innige Freundschaften entwickelt. „Ich bleibe in Kontakt mit vielen Teilnehmern“, verspricht Waltraud Hofner, die bei den monatlichen Treffen zuletzt zwischen 13 und 18 Leute zählen durfte. Nach dem Lockdown ging es dann nur noch telefonisch weiter.

Wie jedes Jahr hat sie sich wieder etwas Besonderes zu Weihnachten einfallen lassen: In leeren, dunklen Weinflaschen hat sie LED-Lichter eingebaut und von außen mit Fröbelsternen dekoriert. Alle Mitglieder kamen dann einzeln bei ihr zum Abholen vorbei.

Auch die Stadt Dachau spendete wie jedes Jahr Weihnachtssterne – eine Tradition, die es seit Anni Hick gibt und für die Hofner Bürgermeister Florian Hartmann sehr dankbar ist. Genauso wie der Krebsberatungsstelle im Klinikum Dachau für die stets gute Zusammenarbeit. Die Beratungsstelle bleibt natürlich ebenfalls eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene.

Wenn es die Pandemie zulässt, will sich Waltraud Hofner von ihren treuen Teilnehmern noch einmal richtig verabschieden. Sie plant im Sommer ein Treffen im Biergarten. Dann wird wie in alten Zeiten geredet und gelacht – und alle können für ein paar Stunden einfach mal die Seele baumeln lassen.