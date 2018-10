Kreis-CSU will „vor Ort präsenter werden“

„Intensiv diskutiert und analysiert“ habe man das Ergebnis der jüngsten Landtagswahl, berichtet der CSU-Kreisverband in einer am Dienstag verschickten Pressemeldung. Das Ergebnis der Analyse: ein einstimmig beschlossener Antrag an die CSU-Spitze.

Dachau – Kern dieses Antrags ist zum einen die Forderung nach Einberufung eines Sonderparteitags, bei dem „auch die Verantwortung unserer Parteiführung“ am jüngsten Wahlergebnis besprochen wird. Zudem, so heißt es in dem an CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner und Generalsekretär Markus Blume verschickten Antrag, solle sich der „Charakter der CSU als Volkspartei künftig wieder stärker auch in der Besetzung ihrer Spitzenpositionen widerspiegeln“. Ganz grundsätzlich, finden die Dachauer Christsozialen, „gehört zur politischen Führung und zu moderner Führungskultur“ nämlich auch, „dass hierfür entsprechende Verantwortung übernommen wird“.

An wen genau die Dachauer bei dieser Verantwortungsübernahme denken, ist in dem Antrag nicht konkreter hinterlegt. Auf Nachfrage bestätigt stellvertretender Kreisvorsitzender Tobias Stephan jedoch, dass „Horst Seehofer nicht die einzige Person ist, die bei diesem Ergebnis eine Rolle gespielt hat“. So müssten sich natürlich auch der Landesgruppenvorsitzende in Berlin oder der Ministerpräsident „fragen lassen, ob sie alles richtig gemacht haben“.

Wem man im CSU-Kreisverband jedoch explizit nicht verantwortlich machen will für das – auch im Wahlkreis Dachau – schlechte CSU-Ergebnis ist Direktkandidat Bernhard Seidenath. „Das, was hier vor Ort passiert, hat bei der Wahl keine Rolle gespielt“, ist sich Stephan sicher. Es sei eine „Denkzettel-Wahl“ gewesen, bei der eine „Grund-Unzufriedenheit“ mit den Volksparteien zu Tage getreten sei. Dass die CSU nicht als einzige habe Federn lassen müssen, „sieht man ja auch am Ergebnis von SPD-Kandidat Martin Güll“. Im Gegensatz dazu hätten andere Kandidaten – ohne allzu großes persönliches Wahlkampf-Engagement – auf „einer Welle mitschwimmen“ und viele Stimmen sammeln können.

Der Erfolg der Grünen scheint die Dachauer CSUler dabei besonders gewurmt zu haben. Deren Kreisverband habe 70 Mitglieder, rechnet Stephan vor, die CSU habe 1400. Diese „PS haben wir einfach nicht auf die Straße bekommen“!

Für die Kommunalwahl im Jahr 2020 gebe es daher einige „Hausaufgaben“ zu erledigen. Etwa die, dass „wir kampagnenfähiger und vor Ort präsenter werden“. Die CSU-Mitglieder im Landkreis können sich also darauf einstellen, in den kommenden Wochen und Monaten mehr Zeit für ihre Partei opfern zu müssen. Denn, so Stephan: „Es muss kontinuierlich gearbeitet werden, nicht nur, wenn’s drauf ankommt.“ STEFANIE ZIPFER