Teures Gutachten für Museumsforum

Der Kultur- und Kreisausschuss des Kreistags treibt das Projekt Arbeiter- und Industriemuseum mit Museumsforum auf dem ehemaligen MD-Gelände voran.

Dachau – Weil in dem denkmalgeschützten Objekt, in dem das Museum entstehen soll, so gut wie sicher Altlasten schlummern, braucht es zusätzlich zu einem Gutachten zur Gebäudesubstanz eine Gebäude-Altlastenuntersuchung. Die hohen Kosten von bis zu 350 000 Euro teilen sich Bezirk, Landkreis und die Stadt Dachau. In der Sitzung am Freitag billigte der Ausschuss die anteiligen 117 000 Euro des Kreises, was einem Ausschussmitglied sauer aufstieß.

Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) echauffierte sich mächtig. Über das Projekt, das am Ende sicherlich Millionen verschlingen wird, sagte er: „Wir wollen uns ein fünftes und sechstes Gymnasium sowie den Neubau des Landratsamtes leisten, und dann sollen wir auch noch in diese ,Blackbox’ reingehen!“ Und: Seiner Meinung nach soll der Eigentümer die Kosten für das Gutachten zu den Altlasten – es geht wohl gemerkt um gesundheits- oder umweltschädliche Substanzen im Gebäude, nicht im Grund- und Boden darunter – gefälligst übernehmen.

Zum ersten Kritikpunkt wies Florian Schiller (CSU) das Plenum darauf hin, dass „wir nur ein Altlasten freies Grundstück erwerben sollten“. Dachaus OB Florian Hartmann meinte, das Museum sei eine große Chance, die Attraktivität der Stadt zu steigern. Und: „Wir lassen uns vom Eigentümer sicher nicht über den Tisch ziehen.“ Zum zweiten Kritikpunkt merkte der Altomünsterer Bürgermeister Anton Kerle (CSU) an, dass bei allen Grundstücksgeschäften dieser Art Usus sei, dass der Erwerber die Kosten für die Altlastenuntersuchung trage.

Wie berichtet, hatten nach dem Erstellen von zwei Gutachten zur Gebäudesubstanz im Sommer Gespräche mit dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Objekt der Begierde steht, die Isaria Dachau Entwicklungsgesellschaft, stattgefunden. Die Ergebnisse: Der Grund kostet Bezirk, Kreis und Stadt etwa 400 000 bis 650 000 Euro. Die darauf stehenden Gebäude, darunter das künftige Museum, wären für den symbolischen Preis von 1 Euro zu haben. Unbestritten während der Verhandlungen: Das Trio hat eventuelle Altlasten zu entsorgen.

Die Kulturausschuss der Stadt hatte bereits beschlossen, seinen Anteil am Altlastengutachten zu bezahlen. Der Bezirk entscheidet in einer Sitzung in der kommenden Woche. Am Ende beschloss auch der Kultur- und Kreisausschuss, die Altlastenexpertise mitzufinanzieren. Dagegen stimmten lediglich Stefan Kolbe und seine Parteikollegin Rosmarie Böswirth.