„Das widerspricht christlichen Werten“

Das AfD-Plakat mit dem Inhalt „Christliche Werte bewahren: Der Islam gehört nicht zu Bayern“, das in Weichs gegenüber einer Asylbewerberunterkunft aufgestellt wurde und auf dem neben dem Text ein Kruzifix abgebildet ist (wir berichteten), hat nun auch seitens der katholischen Kirche heftige Reaktionen provoziert.

Dachau– Die Dachauer Pfarrei St. Peter wandte sich mit einem ungewöhnlichen Schritt an ihre Mitglieder: Sie veröffentlichte einen Newsletter, in dem sie sich mit deutlichen Worten von der AfD distanzierte und sich dabei auf die Grundsäulen des christlichen Glaubens berief. Im Interview mit der Heimatzeitung erklärt Wolfgang Sturm, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Peter und gleichzeitig Kreiskatholikenratsvorsitzender, diesen Schritt.

Herr Sturm, wie kam es dazu, dass sich die Pfarrei so klar gegen die AfD stellt?

Der Auslöser war das Plakat, das die AfD in Weichs vor die dortige Flüchtlingsunterkunft gestellt hat.

Aber dass sich kirchliche Institutionen politisch so deutlich positionieren, ist nicht selbstverständlich...

Das ist weniger eine politische Positionierung als eine Klarstellung! Das Plakat suggeriert: Die Kirche steht Seit an Seit mit der AfD. Dagegen verwehren wir uns!

In dem Newsletter betonen Sie, dass die AfD sogar Ihren Werten widersprechen würde. Inwiefern?

Die AfD stellt sich als Bewahrer christlicher Werte in Bayern dar. Das ist eine Unverschämtheit! Tatsächlich kann die AfD unsere Werte nämlich gar nicht bewahren, weil sie unseren Werten widerspricht! Das haben wir in unserem Newsletter auch ganz deutlich dargelegt.

Wie sind die Reaktionen auf den Newsletter?

Ausschließlich positiv.

Rechtsstreit um Weidel-Auftritt

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, möchte am kommenden Samstag in Dachau Wahlkampf machen – doch niemand möchte sie auftreten lassen. Nachdem die Gemeinde Weichs wie berichtet einem Auftritt der Spitzenpolitikerin im Bürgersaal eine Absage erteilt hatte (zu klein, keine Nutzungssatzung), stellt sich nun auch die Stadt Dachau quer und möchte das von der AfD angefragte Adolf-Hölzel-Haus nicht freigeben. Der Grund: Beim Auftritt von Beatrix von Storch Anfang September an selber Stelle hatte es Sachbeschädigungen gegeben. „Wir hatten die Problematik, dass es beim Auftritt von Frau von Storch Beschädigungen im Raum gegeben hat“, erklärt Katharina Ludwig, Leiterin der Staabsstelle Recht der Stadt, „es wurden Plakate der Stadt zerstört und zerknüllt“, so Ludwig weiter. Somit habe sich die AfD nicht an die Nutzungsbedingungen gehalten. Ergo stelle die Stadt den Raum nicht mehr zur Verfügung, so Ludwig, die eine Wiederholungsgefahr befürchtet. Überdies hat die Stadt bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Die AfD akzeptiert die Ausladung nicht: „Der Ortsverband in Dachau hat am Montag Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht“, bestätigt der AfD-Landtagskandidat Christoph Steier, „und wir sehen der einstweiligen Verfügung für die geplante Veranstaltung mit Alice Weidel positiv entgegen“.