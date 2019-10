Kreistag: Klinik-Chef legt Zahlen vor

Weniger Patienten, mehr Pflegepersonal

von Thomas Zimmerly

Der Vortrag in der Kreistagssitzung über die Lage an den Helios Amper-Kliniken hat zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesundheitsversorgung im Dachauer Land geführt. Weil der Kreis Dachau 5,1 Prozent Anteile an den Häusern in Dachau und Indersdorf besitzt, wird die Klinik-Situation im Beteiligungsbericht offen gelegt.