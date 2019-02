Es werde lichter

Ein laut Polizei „schwieriges Eck“: Der Fußgängerüberweg an der Mittermayerstraße ist gerade bei Dunkelheit gefährlich. Zudem haben Autofahrer, die aus der Herbst- oder der Von-Hohenhausen-Straße einbiegen, wegen geparkter Fahrzeuge einen schlechten Blick auf den bevorrechtigten Verkehr sowie querende Fußgänger. Foto: hab

Dachauer Kreuzung soll sicherer werden

von Stefanie Zipfer

Anfang Dezember hatte sich an einem Fußgängerüberweg an der Mittermayerstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Als Grund für das Unglück wurden schnell die schlechten Sichtverhältnisse an der Stelle ausgemacht. Der Verkehrsausschuss des Stadtrats beschloss nun Verbesserungsmaßnahmen.