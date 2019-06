Das „Maks“ hätte mehr Besucher verdient

„Musik, Action, Kultur und Spiel“: Dafür steht das Familienkulturfest „Maks“, das der Verein Echo e.V. auf der Ludwig-Thoma-Wiese organisiert hat. Geboten waren dabei vor allem Konzerte mit hochrangigen Musikern und Bands sowie viele Angebote für Familien, zum Beispiel beim Familienkulturtag am Sonntag oder dem traditionellen Kinder- und Jugendtag am Samstag.

Dachau – Rund 150 Besucher waren zum Kinder- und Jugendtag auf dem Maks gekommen – langweilig wurde es ihnen sicher nicht. Sie konnten sich zum Beispiel auf der Hüpfburg austoben, bei Spielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen oder die beiden kleinen Ponys Tara und Hobbit putzen.

„Das macht wirklich Spaß“, fand zum Beispiel der fünfjährige Lukas, der zum ersten Mal auf das Fest gekommen war. Er ist selbst schon öfters geritten, klar, dass es ihn da gleich zu den Tieren gezogen hat.

Mia (4) dagegen entdeckte als Erstes das Kinderschminkzelt für sich. Einen rosa Schmetterling mit Glitzer wünschte sie sich und hielt natürlich ganz still, als Steffi Bletz vom Verein Echo e.V. ihr Gesicht bemalte. Mit dem Ergebnis war Mia zufrieden: „Es sieht sehr schön aus“, sagte sie. Sie ist mit ihrer Familie aus Günding gekommen: „Es ist einfach ein Spaß für die Kinder“, erklärt Mutter Nadja Klatt.

Am Kinder- und Jugendtag beteiligten sich viele Dachauer Einrichtungen: Die Stadtbücherei stellte Bücher zur Verfügung, beim Jugendzentrum Dachau-Ost konnte man T-Shirts gestalten, und auch beim Tisch der Institution „KiD“ („Kind in Dachau“) wurde fleißig gebastelt.

Ein Höhepunkt war zudem wieder die Blaulichtarena, bei der sich Polizei und Rettungsdienst präsentierten. Einige Retter der Malteser hatten Suchhunde dabei – bei einer Vorführung stellten sie unter Beweis, wie fein das Näschen der Hunde tatsächlich ist. Auch die Ponys führten eine kleine Zirkusnummer vor. Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Mittelalter-Ensemble „Azrael Gildumir“ und die Percussion-Gruppe „Get together“.

„Wir haben hier eine gemütliche Biergartenstimmung“, erklärte Karl-Michael Brand, Geschäftsführer des Echo-Vereins. „Und wir hoffen, dass sich das auch immer weiter rumspricht.“ Das „Maks“ findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Dachau statt. Es ist die Nachfolge-Veranstaltung des Amperitiv, das es in den Jahren 2003 bis 2016 insgesamt elf Mal auf der Thomawiese gegeben hat. Echo e.V. hat Ende 2017 aber beschlossen, das beliebte Festival aufzugeben, unter anderem, da der Aufwand für die freiwilligen Helfer zu groß gewesen war. „Wir wollten es deshalb verkleinern und sind jetzt eher wieder auf die Wurzeln des Festivals zurückgekommen“, erklärt Brand. Acht Helfer haben jetzt mit viel Liebe und Engagement das „Maks“ aufgebaut.

Ganz so bekannt wie das Amperativ ist das neue Event jedoch noch nicht. Manche der Veranstaltungen wie zum Beispiel die Zirkusgala zur Eröffnung waren sehr gut besucht. Bei anderen, wie dem Konzert am Freitagabend mit der Band „Jobarteh Kunda“, wäre im Zelt noch Platz für mehr Publikum gewesen. „Woran das liegt, wissen wir auch nicht so genau“, sagt Brand. „Aber es ist ja oft so, dass sich eine Veranstaltung erst ein paar Jahre bewähren muss.“