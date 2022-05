Dachauer Landfrauen blicken durchs Schlüsselloch in die Zukunft

Landtagsabgeordnete Barbara Becker (l.) war Hauptreferentin beim Landfrauentag, neben der stellvertretenden Kreisbäuerin Roswitha Göttler (M.) und Kreisbäuerin Emmi Westermeier. © Franz Hofner

Gut besucht war am Dienstag der Dachauer Landfrauentag. Der Tag stand unter dem Motto „Blick durchs Schlüsselloch in Richtung Zukunft“.

Guter Besuch beim Dachauer Landfrauentag

Dachau - Kreisbäuerin Emmi Westermeier freute sich über den guten Besuch trotz des ungewöhnlichen Termins. Anschließend verkündete sie, dass dieser Landfrauentag ihr letzter sein werde: Sie wolle zu den Verbandswahlen nicht mehr antreten und damit jüngeren Kräften eine Chance geben. Gerne, so sagte sie, war sie Kreisbäuerin und habe über 30 Jahre beim Bauernverband und den Landfrauen aktiv mitgewirkt. Sie warb nachdrücklich dafür, dass bei den Verbandswahlen viele neue Kräfte ein Ehrenamt übernehmen.

Die Herausforderungen der Landwirtschaft würden immer größer, meinte Westermeier mit Blick auf den Klimawandel und die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln. Fehlendes Wissen über die moderne Landwirtschaft führte zudem immer öfter zu aufgeladenen Diskussionen. Eine wichtige Aufgabe sah die Kreisbäuerin in der Zusammenarbeit mit den Schulen, sie nannte in diesem Zusammenhang die Projekte „Landfrauen machen Schule“ oder die Projektwochen „Schule fürs Leben“.

Landrat Stefan Löwl sagte, dass die derzeitigen Krisen sich nur bewältigen ließen, wenn die Gesellschaft „Substanz und Zusammenhalt“ zeige, die Landfrauen könnten dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Festvortrag der Landtagsabgeordneten Barbara Becker

In ihrem Festvortrag entwickelte die Landtagsabgeordnete Barbara Becker mit dem „Blick durchs Schlüsselloch“ verschiedene Szenarien, wie mit den jüngsten Entwicklungen und Veränderungen in der Welt, die geprägt seien von den Folgen der Pandemie, dem fortschreitenden Klimawandel und dem Krieg in der Ukraine umgegangen werden könne. Insgesamt nehme sich die Menschheit nach ihrer Einschätzung seit der Pandemie stärker als globale Gemeinschaft wahr, die Herausforderungen gemeinsam lösen wolle. Gleichzeitig führe der Ausfall globaler Produktions-und Handelsketten zu einer Wiederentdeckung heimischer Alternativen, die regionale Erzeugung gewinne so wieder mehr Wertschätzung.

Hinsichtlich des Klimawandels zeigte sich die Referentin zuversichtlich, auch die damit verbundenen Herausforderung in den Griff zu bekommen. Gerade in Bayern würden durch die „High-Technik-Agenda“ mit zwei Milliarden Euro an Investitionen in Forschung und Wissenschaft sehr viele Initiativen entwickelt, die laut Becker „Mut für die Zukunft machen“.

Allerdings wäre „es ein Hammerszenario“, so die Abgeordnete, wenn der Krieg in der Ukraine länger dauern würde, da Russland und die Ukraine rund ein Drittel aller Grundnahrungsmittel der Welt produzierten. Zwar sei die Versorgung der Bevölkerung in der EU gesichert, aber die weltweite Verknappung führe zu einer Steigerung des Hungerrisikos in ärmeren Ländern, was wiederum zu einem Anstieg der Flüchtlingsströme führen könnte. Die Referentin rechnete vor: Steigt der Weizenpreis um 10 Euro je Dezitonne, kostet der Weizenanteil im Kilo Brot rund 10 Cent mehr. Folge: Das Brot wird teurer. Becker war sich daher sicher: „Unsere heimische Landwirtschaft wird schon wegen der Ernährungssicherung noch mehr an Bedeutung gewinnen.“

fh

