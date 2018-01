Das Landratsamt Dachau möchte Vermieter und wohnungssuchende anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge zusammenbringen – und zwar mit einem Projekt, das das Sozialministerium fördert. Gesucht werden dafür nun Vermieter, die eine Wohnung anbieten.

Dachau– Für anerkannte beziehungsweise bleibeberechtigte Asylbewerber enden der Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und grundsätzlich die Berechtigung, in staatlichen Asylunterkünften untergebracht zu werden. „Somit gehört die Wohnungssuche für anerkannte Asylbewerber wohl zu den wichtigsten Herausforderungen im Integrationsprozess“, wie Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamtes, in einer Pressemitteilung erklärte. „Das Landratsamt Dachau möchte dabei bestmöglich unterstützen“, daher wurde eine Online-Wohnraumbörse geschaffen, die „in drei einfachen Schritten Vermieter und potenzielle Mieter zusammenbringt“. Und so geht’s:

1) Der Vermieter sendet sein Mietangebot mittels Formblatt per E-Mail an asyl@lra-dah.bayern.de.

2) Das Mietangebot wird auf der Homepage des Landratsamtes in der Online-Wohnraumbörse eingestellt und gleichzeitig an die Asyl-Helferkreise des Landkreises, die Asylsozialberatung oder direkt an die anerkannten Asylbewerber weitergegeben.

3) Die potentiellen Mieter nehmen mit dem Vermieter Kontakt auf, und es kommt bestenfalls zum Abschluss eines Mietvertrages. „Dieses vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration geförderte Projekt ist ein großer Gewinn für die Vermittlung von Wohnraum an anerkannte Asylbewerber“, so Reichelt.

Das Landratsamt appelliert an Vermieter, Einzelpersonen und Familien, eine Zukunft in einer eigenen Wohnung zu geben. Reichelt weist allerdings darauf hin, dass der Landkreis nur in Funktion des Vermittlers auftritt und keine Verträge mit Vermietern oder Mietern abschließt. dn