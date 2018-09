Mission Wiederwahl

Bernhard Seidenath hätte alles werden können. Doch der studierte Jurist entschied sich für einen Knochenjob: Er wurde Berufspolitiker. Seit zehn Jahren sitzt er nun schon für die CSU im Landtag. Und seine Mission, sagt der 49-Jährige, „ist noch nicht beendet“.

Dachau – Dass man als amtierender CSU-Abgeordneter automatisch wiedergewählt wird, dass es quasi ein Naturgesetz ist, im schwarzen Landkreis Dachau sein Direktmandat alle fünf Jahre verlängert zu bekommen, daran will Bernhard Seidenath nicht glauben. „Sehr demütig“ sei er, sein Wunschergebnis für die kommende Landtagswahl laute nur: „Eine Stimme mehr als der Nächste.“

Tatsächlich, und das weiß der studierte Jurist und gebürtige Erlanger sehr gut, stehen seine Chancen auf Wiederwahl sehr gut. Seit zwei Legislaturperioden vertritt er den Landkreis Dachau im Landtag; zuletzt war er gesundheits- und pflegepolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Doch so vorsichtig Seidenath bei der Prognose seines eigenen Wahlergebnisses ist, so schmallippig ist er auch, was mögliche Koalitionspartner der CSU angeht. Sollte es nämlich – und darauf deuten derzeit sämtliche Umfragen hin – nicht für eine absolute Mehrheit der Christsozialen reichen, dann, so Seidenath, werde man eben Gespräche mit anderen Parteien führen müssen. Präferenzen habe er diesbezüglich aber keine, spekulieren wolle er auch nicht. Nur eine Sache stellt er klar: „Es wäre mir lieber, wenn es die AfD nicht gäbe!“

Diese Abneigung nimmt man ihm ab. Als AfD-Frontfrau Beatrix von Storch Anfang September bei einer Kundgebung in Dachau auftrat, machte der 49-Jährige lieber Wahlkampf in Ried. Mit seinem alten Fiat 500 besuchte er das dortige Oldtimertreffen, führte „sehr gute Gespräche“ und machte mit seinen CSU-Bällen ungefähr 30 Kinder glücklich. Warum sich der zweifache Familienvater diesen Stress überhaupt antut, wo er doch als Spitzenbeamter im bayerischen Sozialministerium eigentlich einen gut dotierten Posten hatte, beantwortet Seidenath jedoch ohne Zögern: „Weil ich gestalten will! Und weil ich den Landkreis weiterbringen will. Als Abgeordneter hat man einfach mehr Einflussmöglichkeiten.“

Klar, als Beamter hat er ein Rückkehrrecht auf seinen alten Job, sollte er nicht wiedergewählt werden. Doch diese Unabhängigkeit erlaubt es ihm auch, hin und wieder unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Etwa wenn er sagt, dass es – entgegen rechter Parolen – dem Landkreis gut gehe und die Region sicher sei. „Wir leiden eben an den Folgen unseres Erfolgs“, formuliert er den Zustand seines Wahlkreises.

Anders als der Erdinger CSU-Oberbürgermeister, der zuletzt im Münchner Merkur einen Wachstumsstopp für seine Stadt gefordert hatte, ist er auch realistisch genug zu fragen: „Wie sollte das denn gehen?“ Man könne doch niemandem vorschreiben, wo er wohnen solle. Seine einzige Idee, die rasante Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen, sieht er darin, „ein bissl weiter in die Höhe zu bauen“. Die Marktgemeinde Indersdorf habe mit ihrem Hochhaus in Bahnhofsnähe bereits Pionierarbeit geleistet.

Realist ist er auch, was den Verkehr der Zukunft angeht. Einen Tunnel unter Karlsfeld hält er für „gut und richtig“ und glaubt auch, dass der „irgendwann gebaut“ werde. Doch wesentlich günstiger als ein 200 Millionen Euro teurer Tunnel sei es, „neue und innovative Methoden“ in Betracht zu ziehen. Seidenath scheut sich hier auch nicht, die Ideen anderer Parteien aufzugreifen, etwa den Einsatz von Seilbahnen in Städten. Nota bene: Diese Idee hatten zunächst die Grünen.

Apropos deutsche Städte: Noch immer gibt es kein Lufthansa-Flugzeug und keinen ICE der Deutschen Bahn, die den Namen der Stadt Dachau tragen. Dies beweise, dass nach wie vor ein Stigma auf der Großen Kreisstadt liege. Die alte Holländerhalle auf dem heutigen Gelände der Bereitschaftspolizei, in der Munition für den Ersten Weltkrieg hergestellt wurde, zu einem zentralen Gedächtnisort umzubauen, steht daher auch auf seiner To-do-Liste für die Zukunft.

Langweilig dürfte es ihm, sollte er denn wieder in den Landtag gewählt werden, in der kommenden Legislaturperiode also nicht werden. Doch Seidenath mag den Stress: „Ich hatte in meinem Leben bisher nur Traumjobs“, findet er. Und betont: „Die Mission ist noch nicht beendet!“

Kurze Fragen, schnelle Antworten

Leberkäs oder Gemüseauflauf?

Gemüseauflauf

Bier oder Wein?

Bier

Anzug oder Kapuzenpulli?

Beides, je nach Anlass

Alpen oder Anden?

Alpen – so schön und so nah

Nachrichten gedruckt oder digital?

Gedruckt

Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich…

..mich freuen. Und einen Teil an diverse Initiativen, Vereine oder Institutionen im Landkreis spenden, die mir am Herzen liegen.

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren dürfte, dann würde ich…

den Krieg in Syrien beenden.

Wenn ich Musik höre, dann am liebsten von…

Haindling

Wenn ich eine Zeitreise machen dürfte, dann ins Jahr…

2040, weil sich dann am besten erkennen lässt, welche Weichen wir jetzt unbedingt richtig stellen müssen, um Entwicklungen gut zu beeinflussen.

Mein Lieblingsplatz im Landkreis ist…

Mariabrunn, der Petersberg und der Schlossgarten Dachau mit seinem – bei Föhn – Blick auf die Alpenkette

Glück ist…

für die Menschen im Landkreis etwas bewegen zu können.

Das wichtigste politische Anliegen in einer Twitter-Nachricht:

Mit Tatkraft will die CSU den Freistaat weiter gut gestalten. Bayern sollte unverwechselbar bleiben – und kein gewöhnliches Bundesland werden.

Zu den Porträts

Bis zur Landtagswahl am 14. Oktober stellen wir die Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor. Die Reihenfolge der Veröffentlichung erfolgt zufällig und ist kein Ausdruck einer Gewichtung.