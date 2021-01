Das Kraftpaket aus Dachau -Handballer Moritz Preuss spielt bei der WM für Deutschland

Mit dem Spiel gegen Uruguay steigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft am heutigen Freitag ins Weltmeisterschaftsturnier ein. Und in Ägypten mit dabei ist ein Dachauer!

Dachau – Moritz Preuss heißt der junge Mann, für den 25-Jährigen ist es das erste große Turnier mit dem Nationalteam.

Preuss wurde am 22. Februar 1995 in Dachau geboren. Bayern verließ er allerdings schon als kleiner Bub. Als Dreijähriger zog er mit seiner Mutter Andrea und Schwester Svenja zunächst nach Frechen, vier Jahre später ging’s von dort aus weiter ins nahe Köln. Beim TSV Bayer Dormagen erlernte Moritz Preuss das Handballspiel.

Schnell wurde klar, dass hier ein Top-Talent heranreift. In der Saison 2012/2013 spielte er noch als A-Jugendlicher schon für Dormagen in der dritten Liga, 2012 holte er mit der deutschen U18-Auswahl den Europameistertitel.

2014 wechselte Preuss zum Erstligisten Bergischer HC, 2017 ging’s zum VfL Gummersbach, über Jahrzehnte ein Name mit Donnerhall in der internationalen Handballszene. Seit 2019 spielt der gebürtige Dachauer für den SC Magdeburg, ebenfalls eine Topadresse im deutschen Handball.

Im März 2017 debütierte Moritz Preuss gegen Schweden in der Nationalmannschaft. Weitere Nominierungen blieben allerdings rar –denn die Konkurrenz auf seiner Position ist enorm. Preuss, 1,94 Meter groß und 105 Kilo schwer, ist Kreisläufer. Und hier gibt es in Deutschland gleich mehrere Weltklasseleute. Die aber sind in Ägypten nicht dabei. Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler, beide frisch gebackene Champions-League-Gewinner mit dem THW Kiel, haben wegen Corona auf eine Teilnahme an der WM verzichtet. Und der bärenstarke Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen fehlt verletzungsbedingt.

Beim letzten Spiel vor dem WM-Start lief es ordentlich für Moritz Preuss. Zwei Tore bei zwei Versuchen gelangen dem Kraftpaket aus Bayern beim 34:20-Sieg über Österreich.

Für Ägypten hat sich der 25-Jährige einiges vorgenommen. „Wir fliegen dorthin, um uns mit den Topteams zu messen“, sagte Preuss der Magdeburger Volksstimme. Der neue Bundestrainer Alfred Gislason tut alles, um seine Jungs für diese Aufgaben auf Betriebstemperatur zu bringen, da wird schon mal zweieinhalb Stunden trainiert. Preuss: „Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es so lange Trainingseinheiten geben kann.“