Musiker mit großem Herz und großer Stimme

Kulturpreis „Grüner Wanninger 2020“ geht an Dachauer Sascha Seelemann

Von Stefanie Zipfer schließen

Dachau – Der Dachauer Musiker und Moderator Sascha Seelemann hat den „Grünen Wanninger 2020“ erhalten. Der Kulturpreis, benannt nach Karl Valentins gleichnamige Buchbinder-Figur und seit 1988 alljährlich von der Grünen-Bezirkstagsfraktion verliehen, ist mit 1500 Euro dotiert. Seelemann will das Geld nun an den Dachauer Jugendhilfeverein „Weitblick“ spenden.

Im Thomahaus, wo am Freitag die Preisverleihung stattfand, betonte Martina Neubauer, Fraktionssprecherin der Bezirks-Grünen aus Starnberg, dass Seelemann „ein leidenschaftlicher Musiker mit großartiger Stimme“ sei, der sich seit vielen Jahren für die sozialen und kulturellen Belange in seiner Heimat einsetze.

Neubauer zufolge stammt das Preisgeld aus Spenden der Grünen-Fraktionsmitglieder. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren unterschiedlichste Kulturschaffende aus allen Landkreisen Oberbayerns. Allen gemein sei, dass sie sich – ähnlich wie Buchbinder Wanninger – nie von bürokratischen oder sonstigen Hürden von ihrem Weg abbringen ließen.

Seelemann bedankt sich für die Wertschätzung

Sascha Seelemann bedankte sich für die „Wertschätzung“ der Grünen: „Ihr seid tolle Leute!“ Musik sei für ihn immer mehr gewesen als nur Gage: „Man bekommt so viel zurück“ – weshalb er auch nicht gezögert habe, das „Wanninger“-Preisgeld an den „Weitblick e.V.“ zu spenden. Gerade den jungen Menschen dort wolle er zeigen: Egal, wie schwierig die Situation ist, „Ihr könnt was aus Eurem Leben machen, Ihr müsst nur an Euch glauben“!

Gerade als Künstler habe er in den vergangenen Monaten aber auch eine schwierige Situation erlebt. Isoliert zu sein, nicht auftreten zu können, sei die „ultimative Beschissenheit“ gewesen, wobei er zugab, dass er durch seinen Job beim Bayerischen Rundfunk ohnehin noch privilegiert gewesen sei.

Und apropos „Buchbinder Wanninger“: Viele Musiker hätten sich in den vergangenen Monaten durch die Mühlen der staatlichen Unterstützungsgelder-Genehmigungsstellen mühen müssen; nun, da der Kulturbetrieb wieder anläuft, drohten sogar wieder Rückzahlungen.

Er selbst wird in den kommenden Wochen viel zu tun haben. Am 6. August tritt er im Biergarten der Schranne auf. Einen Tag später spielt er im Vorprogramm von Rea Garvey im Tüßlinger Schlosspark. Im Gepäck hat er dabei seinen neuen Song: „Game over“. Darin geht es einerseits um das Ende einer Beziehung, andererseits aber auch um einen Neuanfang.

In Zeiten wie diesen, nach einer weltweiten Pandemie, ist dies für Martina Neubauer das perfekte Signal. Zu wissen, mit einem Preis wie dem „Grünen Wanninger“ „ein bissl was anzuschieben und Gutes zu tun, sei die totale Freude“.