Dachauer Musiksommer: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren ‒ „Meine Hartnäckigkeit hat sich gelohnt“

Von: Verena Möckl

Teilen

Die Sportfreunde Stiller kommen am 20. August nach Dachau. Es ist ihr einziges Konzert, das die bekannte Band im Raum München spielt. © universal music

Der Dachauer Musiksommer ist zurück! Ohne Corona-Regeln und wieder in der Dachauer Altstadt. Dachaus Kulturamtsleiter verrät, was heuer anders ist und auf welchen Auftritt er sich besonders freut.

Dachau – Ein Jahrzehnt musste Tobias Schneider darauf warten. In diesem Jahr hat es Dachaus Kulturamtsleiter endlich geschafft: Die Sportfreunde Stiller kommen nach Dachau! „Meine Hartnäckigkeit hat sich gelohnt“, sagt Schneider und lacht.



Sportfreunde Stiller kommen zum Dachauer Musiksommer

Die Münchner Band ist mit Hits wie „’54, ’74, ’90, 2006“ oder „ein Kompliment“ deutschlandweit bekannt. Beim Dachauer Musiksommer wird sie in diesem Jahr das Abschlusskonzert am 20. August spielen. Wer dafür noch Karten ergattern will, muss schnell sein. Laut Schneider ist es nur noch „eine Sache von Tagen“, bis das Konzert der Sportfreunde Stiller ausverkauft ist.



Es soll ein Musiksommer wie vor Corona werden.

Der Kartenverkauf für die Konzerte von Ólafur Arnalds und Jeremy Loops läuft hingegen noch schleppend, gibt Schneider zu. „Man merkt, dass die Leute zurückhaltender sind.“ 1500 Konzertbesucher haben auf dem Rathausplatz beim Dachauer Musiksommer Platz.



Zurück zur Normalität: Keine Corona-Regeln und alter Standort

Was Schneider in diesem Jahr von dem Dachauer Musiksommer erwartet? „Eine gewisse Normalität.“ Dieser Wunsch dürfte in Erfüllung gehen: Nach zwei Jahren Pandemie werden die Konzerte nicht mehr auf der Thomawiese, sondern wie üblich am Dachauer Rathausplatz stattfinden. Mit Altstadtatmosphäre und ohne Corona-Beschränkungen. „Es soll ein Musiksommer wie vor Corona werden“, betont Tobias Schneider.



Besonderheit beim Dachauer Musiksommer in diesem Jahr

Das Dachauer Altstadtfest Jazz in allen Gassen, das den Auftakt für den Dachauer Musiksommer machte, war laut Schneider jedenfalls schon mal ein Erfolg. Wie berichtet, flanierten dabei 5000 Besucher durch die Altstadtgassen. Trotz des Regens. „Der Start war zufriedenstellend“, stellt Schneider fest.„Ich hoffe, dass sich das auch bei den weiteren Veranstaltungen fortsetzt.“



Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr beim Barockpicknick. Es wird wieder auf zwei Termine mit jeweils 1000 Besuchern verteilt. Einmal mit Klassik und das andere Mal mit Pop.

„Dieses Konzept haben wir während Corona entwickelt und werden es weiter übernehmen“, erklärt Schneider. Ebenso wie das System mit dem Kartenvorverkauf. Das sei praktischer: „Die Bargeldkasse wird verschwinden“, so Schneider.



Herausforderungen bei der Planung

Doch die Organisatoren des Dachauer Musikersommers hatten auch eine große Herausforderung: die Suche nach Bands, die nicht ihre verschobenen Konzerte nachholen müssen. „Wegen der Corona-Pandemie hat sich bei einigen Künstlern eine wahnsinnige Dichte an Shows gebildet. Die Konkurrenzsituation ist viel höher als sonst.“



Die Konkurrenzsituation ist viel höher als sonst.

Neben dem großen kulturellen Angebot ist auch die Inflation ein Problem: „Die Leute überlegen sich genau, wofür sie ihr Geld ausgeben.“ Das merke er auch am Ticketverkauf. Bis jetzt sei aber alles zufriedenstellend, betont Schneider. „Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, ist alles gut.“

Eine Auswahl an Konzerten und Theater diesen Sommer im Landkreis Dachau lesen Sie hier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.