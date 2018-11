Dachau wird zur Stadt der kurzen und sicheren Wege

Der Dachauer OB Florian Hartmann hat einen Fußgängerüberweg an der Schleißheimer Straße eingeweiht und eine Brücke in Dachau-Ost ihrer Bestimmung übergeben.

Dachau – Zum Aufgabengebiet eines Oberbürgermeisters gehört es, Einweihungen vorzunehmen. Am vergangenen Montag hatte Florian Hartmann auf diesem Feld viel zu tun: Er eröffnete den neuen Fußgängerüberweg an der Schleißheimer Straße und übergab dann gleich auch noch die neue Brücke am Rumburger Weg ihrer Bestimmung.

Der „moderne Fußgängerüberweg“, so OB Hartmann, sei im Übrigen „längst überfällig“ gewesen. Er erhöhe nun die Sicherheit der Schüler der nahen Greta-Fischer-Schule und biete durch seine barrierefreie Bauweise künftig auch älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen eine Möglichkeit, gefahrlos die viel befahrene Schleißheimer Straße zu überqueren. Die Baukosten in Höhe von 30 000 Euro seien damit „bestens angelegt“, findet der OB.

Hochgradig sinnvoll war auch der Bau der neuen Brücke am Rumburger Ring in Dachau-Ost. Der Clou an dem drei Meter breiten und neuneinhalb Meter langen Bauwerk: Es verbindet die Siedlung am Rumburger Ring direkt mit dem Gehweg an der Würm – und macht damit den Fußballplatz beziehungsweise die Tennisanlage des TSV-Sportparks Ost wesentlich schneller erreichbar.

Zur Erinnerung: Bislang hatten die Sportler einen Umweg über die Sudetenlandstraße radeln oder gehen müssen, um zu den Sportanlagen zu kommen. „Der Vorstellung von einer Stadt der kurzen Wege“ habe diese Situation jedenfalls nicht entsprochen, so Florian Hartmann.

Erfreulich am Brückenbau war laut OB auch, dass die veranschlagten Kosten von 80 000 Euro – wenn auch nur um 4000 Euro, aber immerhin – unterschritten worden seien. Insgesamt, so lobte das Stadtoberhaupt zusammenfassend, sei die Maßnahme eine rundum „gute Entscheidung“ gewesen. dn