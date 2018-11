Dachauer OB hat sich verlobt

Oberbürgermeister Florian Hartmann (32) ist seit wenigen Wochen verlobt – mit Julia Märkl (24). Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar. Im Interview erzählt der OB, an welch idealem Ort er seiner Julia den Heiratsantrag gemacht hat.

Herr Hartmann, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Verlobung! Wann und wie haben Sie denn um die Hand Ihrer Julia angehalten?

Besten Dank für Ihre Glückwünsche! Um die Hand meiner Julia angehalten habe ich am 2. November, an meinem Geburtstag. Wir haben einen Kurzurlaub in Lissabon verbracht und dort bei Sonnenuntergang eine Bootsfahrt auf dem Tejo unternommen – idealer hätten Ort und Zeit aus meiner Sicht nicht sein können.

Gab es einen Plan B für den Fall, dass sie nein gesagt hätte?

Einen Plan B hatte ich mir nicht zurechtgelegt. Ich denke ja grundsätzlich optimistisch, so auch in diesem Fall.

Wissen Sie schon, wann die Hochzeit stattfinden wird?

Einen genauen Termin gibt es natürlich noch nicht, wir sind ja erst seit zwei Wochen verlobt. Wir beginnen jetzt mit den Vorbereitungen und stimmen gerade unsere Terminkalender mit denen unserer Familien und engen Freunde ab. Eine sommerliche Hochzeit wäre natürlich sehr hübsch.

Hatte Ihr Fondanischer Amtskollege Salvatore De Meo eigentlich etwas mit dem Antrag zu tun? Er hatte Ihnen ja zuletzt in Fondi durch die Blume mitgeteilt, dass es langsam Zeit würde für Sie und Ihre Julia.

Sein dezenter Hinweis hat bei unserer Verlobung keine Rolle gespielt – ich hatte den Verlobungsring nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits gekauft. Insofern habe ich bei seinen Worten nur ein wenig in mich hineingeschmunzelt.

De Meo hatte ja auch Hochzeits-Locations in Fondi vorgeschlagen. Käme eine Feier in Italien in Frage?

Sobald wir uns auf einen Termin geeinigt haben, nehmen wir die Frage nach der Location in Angriff – Sie wissen ja, Julia und ich sind große Italienliebhaber, von daher schließen wir eine Feier in Italien zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.