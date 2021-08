Ölwehr-Einsatz im Katastrophengebiet

20 Feuerwehrler aus dem Landkreis Dachau helfen

Eine 20-köpfige Einsatzgruppe, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Landkreisfeuerwehren, hat sich gestern auf den Weg gemacht in die Hochwasserregion Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Ihr Auftrag: das sogenannte Ölwehr-Kontingent vor Ort mit Personal und Fahrzeugen zu unterstützen.

Dachau – Zwar ist das Wasser aus den Straßen verschwunden, die Aufräumarbeiten in den Hochwasserregionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind in vollem Gang. Doch eine schlimmsten Folgen der jüngsten Flutkatastrophe spielt sich im Untergrund ab. In den Kellern, um genau zu sein.

Denn in vielen Häusern wabert eine rot-bräunlich schimmernde Brühe – eine Mischung aus Wasser, Schlamm und Heizöl – durch das Untergeschoss. Die Brühe stinkt nicht nur, als befände man sich in einer Tankstelle, sondern sie greift auch das Mauerwerk der Häuser an. Spezialfirmen können das Öl zwar absaugen, allerdings würde es Jahre dauern, bis die wenigen Fachleute die vielen Häuser in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten gereinigt hätten.

Und hier kommt nun der Landkreis Dachau ins Spiel. Der Freistaat hatte den Hochwasserregionen seine Hilfe angeboten, die Feuerwehrschule Würzburg verantwortet seit Tagen das sogenannte Ölwehr-Kontingent Bayern. Und um dieses Kontingent auch mit Mann und Geräten schlagkräftig ausstatten zu können, erging von der Regierung von Oberbayern am Dienstag nun ein Hilfeersuchen an den Dachauer Kreisfeuerwehrverband.

Ziel ist die Gemeinde Dernau im Landkreis Ahrweiler

Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser setzte sich sofort ans Telefon, binnen weniger Stunden hatte er ein 20-köpfiges Team auf die Beine gestellt, das am Mittwoch zu seinem Einsatzort, die Gemeinde Dernau im Landkreis Ahrweiler aufbrach. Von Donnerstag bis kommenden Sonntag wird das Team dort bei der Ölwehr helfen; dann findet ein Schichtwechsel statt und 20 weitere Landkreis-Feuerwehrler werden von Montag bis einschließlich Mittwoch Dienst schieben; die letzte Gruppe wird dann bis Sonntag, 15. August, im Einsatz sein.

Die Kollegen werden Reimoser zufolge am Nürburgring übernachten. Da es sich um einen Katastrophenfall handelt, werden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte jedoch eine Lohnfortzahlung erhalten. Diese streckt laut Reimoser erst einmal mal der Landkreis Dachau vor und wird anschließend eine entsprechende Rechnung an das Land Rheinland-Pfalz schicken. „Wir lösen das ganz unbürokratisch“, ist Reimoser dankbar, der aktuell von Dachau aus den Einsatz fern der Heimat koordiniert.

Der Job der Dachauer vor Ort: Sie sollen das Wasser-Öl-Schlamm-Gemisch in Container pumpen und diese Container dann in die vom THW Cuxhafen zur Verfügung gestellte Separationsanlage fahren; diese Maschine trennt das Öl vom Wasser. Zudem sichern sie Heizölbehälter, die von der Flut zwar beschädigt, aber noch nicht ausgelaufen sind.

Im ersten Landkreis-Helferkontingent, das am Mittwoch nach Dernau aufgebrochen ist, befinden sich Reimoser zufolge Kräfte aus Dachau, Hebertshausen, Indersdorf, Altomünster und Petershausen. Ein weiteres Team aus Vierkirchen machte sich zeitgleich auf den Weg nach Aachen, um den Menschen dort mit Bautrocknern auszuhelfen (siehe Kasten).

Der erste Einsatz in einem anderen Bundesland seit 2002

Während die Teams im Drei-Tage-Rhythmus wechselt, werden die Fahrzeuge aus dem Landkreis aber bis Mitte August vor Ort bleiben. So schickte der Landkreis Dachau die Einsatzkräfte am Mittwoch mit einem sogenannten Wechselladerfahrzeug, einem Kommandofahrzeug und einem Einsatzleitwagen auf den Weg. Die Feuerwehr Altomünster stellte ihr Dekontaminationsfahrzeug zur Verfügung: Darin sollen sich die Einsatzkräfte nach ihren Arbeiten im Keller reinigen können. Aus Wollomoos gab es zudem einen Mannschaftstransporter, aus Petershausen ein Löschgruppenfahrzeug und aus Dachau einen Anhänger für die vor Ort nötigen Stromaggregate.

Für Reimoser ist der Einsatz der erste seit 2002, „bei dem wir über unser Bundesland hinaus unterwegs waren“. Damals halfen die Dachauer nach dem katastrophalen Elbe-Hochwasser im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.