Auf dem Dachauer Pfarrplatz künftig unter Silberlinden speisen

Müssen gefällt werden: die beiden Sommerlinden auf dem Dachauer Pfarrplatz in der Altstadt im Außenbereich des Restaurants Sukhothai. © Habschied

Diese Nachricht wird einige Dachauer traurig stimmen: Die beiden Sommerlinden auf dem Pfarrplatz in der Altstadt müssen Anfang März gefällt werden.

Dachau - Die Bäume stehen im Außenbereich des Restaurants Sukhothai. Sie werden allerdings durch neu zu pflanzende Silberlinden ersetzt. Diese Baumart ist besser geeignet für das an dieser Stelle herrschende Stadtklima, so die Stadt in einer Presseerklärung.

An einem der beiden Bäume habe sich eine Höhlung am Stammfuß gebildet, welche die Standsicherheit des Baums gefährdet, erklärt die Stadt. Auch der zweite Baum muss im Rahmen einer vom Stadtbauhof vorgenommenen Platzsanierung gefällt werden. Dabei werden unter Berücksichtigung der verlegten Leitungen die Baumstandorte leicht versetzt, wovon auch das Erscheinungsbild des Platzes profitieren dürfte.

Gefährdet die Standfestigkeit des Baumes: die Höhlung im Baumstamm. © Habschied

Die Baumaßnahme beginnt Anfang März und dauert laut Stadt voraussichtlich zwei Wochen, so dass sie abgeschlossen sein wird, bevor der Gastronomiebetrieb Sukhothai voraussichtlich Mitte April seinen Außenbereich in Betrieb nehmen wird.

Doch in der Pressemitteilung steht auch eine gute Nachricht: „Für die Gäste der Gastronomie bieten die Silberlinden einen Vorteil“, so die Stadt. Aufgrund ihrer behaarten Blätter wird die Silberlinde weniger von Blattläusen befallen und sondert daher unter den meisten Umständen keinen klebrigen Honigtau ab. Die Silberlinde ist zudem sehr gut für öffentliche Plätze geeignet, da sie sehr widerstandsfähig gegenüber Hitze und Krankheiten ist, erklärt die Stadt in ihrem Schreiben.

Wer wissen, will, wie die künftigen Bäume am Dachauer Pfarrplatz aussehen werden: Der Baum auf dem Widerstandsplatz ist zum Beispiel eine Silberlinde.

