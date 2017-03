Vinyl-Liebhaber beschallt Nachbarschaft

Er hatte Alkohol getrunken, hörte eine Barry-White-Platte und wollte die Nachbarschaft daran teilhaben lassen. Der 51-jährige Dachauer drehte nachts voll auf - und erhielt bald darauf Besuch von der Polizei. Eine Ermahnung brachte nichts, daher wollte die Polizei den Plattenspieler mitnehmen. Dagegen setzte sich der Mann jedoch zur Wehr.

Dachau - Deutlich alkoholisiert frönte ein 51-jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Silnerstraße in Dachau einer immer seltener werdenden Leidenschaft: dem Abspielen von Schallplatten. Leider schien er der Meinung zu sein, auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses damit beglücken zu müssen, was kurz nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung führte. Normalerweise genügt in solchen Fällen eine freundliche Ermahnung der Beamten, jedoch nicht diesmal, teilte die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Da der Herr auch weiterhin offensiv die Nachbarschaft beschallte, kam es gegen 3.30 Uhr zu einem erneuten Polizeibesuch bei dem Musikliebhaber. Auf die Aufforderung, die Musik nun endlich auf Zimmerlautstärke herunter zu drehen, drohte er jetzt sogar damit, den Plattenspieler noch lauter zu drehen, worauf den Beamten nichts weiter übrig blieb, als dem Uneinsichtigen mitzuteilen, dass das Gerät nun die Nacht über sichergestellt wird. Damit war er jedoch auch nicht einverstanden, was dazu führte, dass er sich gegen die Wegnahme nicht nur verbal, sondern auch körperlich wehrte.

Letztlich fanden die Nachbarn des Musikliebhabers doch noch ihre Ruhe im Haus und der Plattenspieler - einschließlich der Scheibe von Soul-Sänger Barry White - die ihrige bei der Polizeiinspektion Dachau, wo sie durch ihren Eigentümer am nächsten Tag abgeholt werden durften.

dn

