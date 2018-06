Unbekannte beschädigen Autos

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Dachau eine Reihe von Autos beschädigt.

In der Lärchenstraße wurden an vier Pkws die Tankdeckel mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet. Den Tankinhalt aber ließen die Täter unberührt. In der Josef-Wirth-Straße wurden laut Polizei ebenfalls Tankdeckel aufgebrochen, auch dort aber klauten die Täter keinen Sprit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 1000€Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall erbittet nun die Polizei Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10.