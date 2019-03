15 und 16 Jahre alt: Geldautomatenknacker in Dachau festgenommen

Reichte das Taschengeld nicht? Zwei Dachauer Jugendliche haben versucht, einen Geldautomaten zu knacken. Sie scheiterten - und liefen kurz darauf der Polizei in die Arme.

Dachau - Zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, haben am vergangenen Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr versucht, einen frei stehenden Geldautomaten in der Karl-Benz-Straße in Dachau aufzubrechen. Ein Anwohner beobachtete jedoch die beiden Jugendlichen und verständigte sofort die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach den Flüchtigen – mit Erfolg. Die Täter konnten festgenommen werden. Die verständigten Eltern waren nach Angeben von Polizeisprecher Günther Findl „natürlich nicht sehr erfreut über die nächtlichen Aktivitäten ihres Nachwuchses“. Gegen die beiden Dachauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, erbeutet hatten die Täter offensichtlich nichts. pid