Dachauer Polizei schnapptAlkohol-Sünder

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

In Dachau erwischte es am Freitag gegen 18 Uhr einen 49-Jährigen, der mit 0,96 Promille unterwegs war, und kurz darauf einen 55-Jährigen, der es sogar auf 1,94 Promille brachte. Am Samstagabend stoppten die Beamten, ebenfalls in Dachau, einen 56-Jährigen mit 0,72 Promille und am frühen Sonntagmorgen in Weichs einen 34-Jährigen mit dem gleichen Wert. Die Folge für alle Fahrer: eine hohe Geldbuße sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot. pid