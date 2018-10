Gegen die kindliche Arglosigkeit

Wie soll ein Kind sich verhalten, wenn ein Fremder es anspricht? Thomas Kirner von der Dachauer Polizeiinspektion hat dazu nun Schulungen in einem Hort sowie einem Kindergarten gegeben.

Dachau – „Zu Fremden steigt man nicht ins Auto!“ Dieser Satz wird jedem Kind schon im frühesten Alter eingetrichtert. Doch wie sieht die Realität aus? Thomas Kirner, Polizist aus Dachau, hat in zwei Kursen im Hort und Kindergarten Am Bach in der Eduard-Ziegler-Straße aufgezeigt, dass das Wissen um die Gefahr, die von Fremden ausgeht, häufig nicht reicht.

Unter dem Vorwand, dass die Kinder schauen sollten, ob die Mülltonne vor dem Eingang der Einrichtung schon geleert wurde, schickten die Erzieher der Einrichtung die 20 am Kurs teilnehmenden Kinder nacheinander nach draußen. Dort wartete Thomas Kirner, an sein Auto gelehnt in dunkler Kleidung mit Sonnenbrille und Cap, auf seine Chance: Er erklärte den Kleinen, dass ihm sein Schlüssel zwischen die Sitze gefallen sei und er sie nun nicht mehr greifen könne. Ob ihm die Kinder, mit ihren kleineren Händen, nicht helfen könnten?

Und die Kinder konnten. Arglos und ohne zu zögern stiegen (zu) viele ins Auto Kirners. Einige der Kleinen allerdings agierten vorsichtiger, unentschlossener. Sie warteten ab, hörten sich aber alles an, was der vermeintliche Täter zu sagen hatte. Manche ließen sich dadurch überzeugen, andere wenige aber liefen schließlich doch weg. Beobachter der Szene konnten regelrecht sehen, wie es in den Köpfen der Kinder arbeitete.

„Von zehn steigen mindestens immer acht ein“, erzählte Kirners Tochter, die aus etwas Entfernung das Geschehen dokumentierte. Im Hort am Bach fiel das Ergebnis zwar besser aus: Die Quote der Kinder, die dem Fremden folgten, lag bei 50 Prozent. Allerdings kannten einige der Kinder den Kurs bereits aus dem Kindergarten.

Im anschließenden Theorieteil erklärte Kirner anhand der Kinderserie „Tom und Jerry“ die Vorgehensweise von Tätern. Er zeigte den Kindern die Mausefalle, die Tom Jerry in einem Pappkarton stellt. Die Kinder erkannten sofort die Parallele zu der offenen Autotüre, die sie kurz zuvor selbst gesehen hatten. Auch die Hexe aus dem Märchen Hänsel und Gretel stellte eine Falle: mit Süßigkeiten. Vor solchen Versprechungen sollten sich die Kinder in Acht nehmen, schärfte Kirner den Kleinen ein.

Wie das konkret geht, durften die Kinder am Ende an Kirner gleich noch selbst ausprobieren. Auf seine Frage: „Was macht ihr ab heute, wenn ein Fremder euch in eine Falle locken will?“, fragte Kirner. Und es schallte es ihm in ohrenbetäubender Lautstärke entgegen: „Wegrennen!“

Und so sollen sich Kinder im Notfall verhalten, wenn ein Fremder sie anspricht: . Sich ein Mäuseloch suchen, das heißt einen sicheren Ort wie das eigene Zuhause, Bäcker, Metzger oder die Schule, in denen ihnen geholfen werden kann. . Passanten durch klare Aussagen den Ernst der Lage verdeutlichen. . Nach Möglichkeit Farbe und Kennzeichen des Autos sowie Aussehen des Täters einprägen, aber: Die eigene Sicherheit geht immer vor! . Den Täter unbedingt siezen, damit andere erkennen, dass dieser ein Fremder ist. . Wenn man festgehalten wird, um Hilfe schreien, vor’s Schienbein treten, sich losreißen und wegrennen.

Kirsten Pfister