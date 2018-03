Blondine begeht Fahrerflucht

Die Polizei ermittelt derzeit im Fall einer Fahrerflucht, die sich am Dienstag in Dachau ereignet hat.

Dachau - Ein 21-jähriger Yamaha-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Mittermayerstraße unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Ostenstraße unvermittelt ein silbergrauer Kombi von der Ostenstraße nach links in die Ludwig-Thomas-Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Kradfahrer voll bremsen und ausweichen. Dabei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen am Fuß. Am Kraftrad entstand ein Schaden von zirka 1800 Euro. Der Kombi fuhr jedoch einfach weiter, laut dem 21-Jährigen soll eine zirka 40- bis 50-jährige blonde Frau am Steuer gesessen sein. Das Kennzeichen des silbergrauen Pkw ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 81 31/ 56 10 zu melden. pid