„Homeoffice wird eine Dauereinrichtung“

INTERVIEW - OB Hartmann über Chancen und Grenzen der digitalen Stadtverwaltung

von Stefanie Zipfer

Tausende Dachauer verbringen ihre Tage derzeit im Homeoffice. Klar, in Zeiten, in denen man Fahrten mit Bussen und Bahnen sowie Großraumbüros meiden sollte, ist die Heimarbeit für viele das Mittel der Wahl zum Schutz vor Infektionen geworden. Auch die Stadtverwaltung ist in den vergangenen Monaten – gezwungenermaßen – digitaler geworden. In welchem Umfang und ob das dauerhaft so bleiben wird, berichtet Oberbürgermeister Florian Hartmann im Interview.