Die Dachauer Regisseurin Karen Breece inszeniert an Kammerspielen innovatives Theaterprojekt

Stehen in „Shout out loud“ auf der Bühne: Chris Fonseca, Nur Beysun und Mathias Pointner (von links). In dem Stück soll ein künstlerischer Begegnungsraum für hörende und nicht-hörende Menschen entstehen.

„Abenteuerlich und eine Herausforderung“

von Anna Schwarz

Drei Gehörlose spielen die Hauptrollen im Theaterprojekt „Shout out loud“ (auf Deutsch: „Schrei laut“) an den Münchner Kammerspielen. Die Dachauer Regisseurin Karen Breece hat das Stück inszeniert. Premiere ist am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr. Im Interview verrät die Regisseurin, warum die Proben abenteuerlich waren und die Gebärdensprache ehrlicher ist.