„Unsere Hilfe wird dringend gebraucht!“

Eine Delegation des Dachauer BRK war zu Gast in Iwano Frankiwsk in der Westukraine, um sich über die Lage zu informieren und die Kooperation mit dem dortigen Roten Kreuz zu vertiefen.

Dachau – Bernhard Seidenath, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Rotkreuzkreisverbandes Dachau, ist sehr betroffen. Gerade hat er ein Gespräch mit einer alten Dame geführt, die von einer ukrainischen Rotkreuzschwester betreut wird. „Wie kann es sein, dass die alten Menschen vom ukrainischen Staat so alleine gelassen werden und in bitterer Armut und Einsamkeit ihr Leben fristen müssen? Wir müssen erkennen: Unsere Hilfe aus Dachau wird hier weiterhin dringend gebraucht!“

Eine kleine Delegation des Dachauer Roten Kreuzes war zu Gast in Iwano Frankiwsk in der Westukraine, um sich über die aktuelle Lage zu informieren und die mittlerweile seit 28 Jahren bestehende Kooperation mit dem dortigen Roten Kreuz zu vertiefen. Dank der Unterstützung des BRK Dachau ist ein soziales Netzwerk zwischen dem ukrainischen Roten Kreuz, Kliniken, Altenheimen sowie Kinder- und Waisenhäusern entstanden.

Paul Polyfka, Kreisgeschäftsführer des BRK Dachau, zählt zusammen: „In den fast drei Jahrzehnten haben wir über 2000 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht, und trotzdem besteht immer noch ein riesiger Bedarf, insbesondere in den oft weit entfernten Landgemeinden.“ Die Zusammenarbeit ist über die vielen Jahre in verschiedenen Bereichen enorm gewachsen: Soziale Unterstützung von kinderreichen Familien, Katastrophenschutz, Unterstützung von Waisenkindern und Ausbildung in Erster Hilfe kamen hinzu. Somit ermöglicht das BRK Dachau eine große Bandbreite der humanitären Hilfe.

Wenn es nach Hans Ramsteiner geht, der die internationale Hilfe in der Ukraine seit 1991 begleitet, soll das Engagement des Dachauer Roten Kreuzes dort noch mehr Gewicht bekommen und damit auch die Qualität in der Versorgung gesteigert werden. „Die laufenden Projekte ‚Krankenschwestern für Iwano Frankiwsk’ und ‚1000 Pflegebetten für die Ukraine’ sind mittlerweile Leuchtturmprojekte in ganz Deutschland“, betonte der stellvertretende Vorsitzenden des BRK Dachau.

Seidenath forderte in einem Gespräch mit der stellvertretenden Gouverneurin von Iwano Frankiwsk unmissverständlich, dass der Staat „mehr in die Pflicht“ genommen werden müsse. „Wir helfen gerne – aber der Staat muss auch seinen Beitrag leisten!“ Nach intensiven Gesprächen konnte die Delegation auch Zusagen zur Mitfinanzierung ihrer Projekte mit nach Hause nehmen.

Das Rote Kreuz Dachau ist zufrieden mit den Ergebnissen des Besuches in der Ukraine, es wird in diesem Gebiet weiter als zuverlässiger Partner aktiv bleiben. Wer das BRK Dachau in seiner Arbeit für die Menschen in der Ukraine unterstützen möchte, kann dies unter der Spenden-Konto-Nummer IBAN: DE62 7009 1500 0800 0259 09 bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG tun. Wer sich in der Auslandsgruppe engagieren möchte, kann sich an Lisa Babiel (0 81 31/36 63 24), E-Mail an babiel@kvdachau.brk.de wenden.

mm