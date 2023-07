Dachauer Schleißheimer Straße: Bauarbeiten enden bald

Teilen

Die Schleißheimer Straße soll bis um Volksfest fertig sein. Die Asphaltdecke ist für den 8. August geplant. © archiv

Dachau – Die Stadt Dachau gibt den baldigen Abschluss der Bauarbeiten in der Schleißheimer Straße bekannt. In der Zwischenzeit sei es zu einigen Schwierigkeiten gekommen, die zu Verzögerungen führten, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Doch diese Herausforderungen konnten erfolgreich überwunden werden.

Seit Beginn der Baumaßnahme im März dieses Jahres seien „unvorhergesehene Zwischenfälle“ aufgetreten, darunter „unerwartete Bodenverhältnisse und zusätzliche notwendige Anpassungen an bestehenden Infrastrukturen“. Das habe die Stadt vor große Herausforderungen gestellt. Dennoch sei es dem engagierten Team aus Bauherren, Planern und der ausführenden Firma gelungen, die erforderlichen Arbeiten zu koordinieren und den Bauablauf fortzusetzen. Um die Verzögerung wieder aufzuholen, habe man sich laut Stadt auf einen geänderten Bauablauf verständigt, der „leider mit längeren Einschränkungen für die Anwohner verbunden ist als ursprünglich geplant“. Die Stadt Dachau dankt allen Bürgern, und speziell den direkt Betroffenen, für ihre Einsicht.

Bis zum Volksfest soll alles fertig sein

„Aktuell rechnen wir mit einem Abschluss der Bauarbeiten in der Schleißheimer Straße bis zum Beginn des Dachauer Volksfests“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann in der Pressemitteilung. Die abschließenden Arbeiten für die Wiederherstellung der Asphaltdecke seien – Stand heute – für den 8. August geplant. Somit stünde die Schleißheimer Straße während der Zeit des Volksfestes wieder uneingeschränkt zur Verfügung. dn