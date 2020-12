Dachauer Skischule ist auf alles vorbereitet

Daniela Gaßner hofft auf Skikurse im Januar, Februar oder März

Normalerweise würde Daniela Gaßner jetzt zusammen mit ihren Kollegen der Dachauer Skischule Kindern und Erwachsenen die Freude am weißen Sport vermitteln. Mit dem Bus in die Berge fahren, Skikurse abhalten, sich mittags in einer gemütlichen Hütte aufwärmen und etwas essen und abends mit allen Schülern wieder glücklich heimfahren. Daran ist allerdings momentan nicht zu denken.