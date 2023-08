Dachauer Stadtbücherei: Kampf gegen Langeweile

Das Kamishibai-Vorlesetheater sorgt für Lese- und Schauspielvergnügen gleichermaßen. © Stadtbücherei

Den Satz „Mir ist sooo langweilig“ sollen Eltern nach dem Plan der Dachauer Stadtbücherei in diesen großen Ferien nicht hören.

Dachau - In den Medien-Bausteine-Boxen findet sich ein ausgewähltes Bilderbuch oder ein anderes altersgerechtes Medium mit Gesprächsanregungen und Anleitungen zu verschiedenen praktischen Aktionen rund um ein konkretes Thema. „Von Turnstunden über Rezepte und Basteltipps bis hin zu Ausflugsideen ist jede der knapp 20 Medien-Bausteine-Boxen eine Fundgrube an Ideen für einen tollen Ferientag mit Kindern“, ist sich Büchereileiterin Slavka Rude-Porubska sicher.

Bilderbuch lesen und Monsterchen basteln

In einer Box etwa befindet sich das Bilderbuch „Monster mögen Marmelade“ von Andrea Schomburg und Johan Potma. Wenn die Kinder darin gelesen haben, können sie dann aus einer leeren Papiertaschentuchschachtel, die sich ebenfalls in der Box befindet, ein eigenes Monsterchen basteln und sich gemeinsam auf die Suche nach alten Socken machen, um das Monster zu füttern.

Oder steht bald die Reise in den Urlaub an? Darauf kann man sich mit einer anderen Medien-Bausteine-Box gut vorbereiten. Darin enthalten: das Bilderbuch „Lieselotte macht Urlaub“ von Alexander Steffensmeier und ein Übungsset zum Schreiben von Postkarten.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis sind die Medien-Bausteine-Boxen in der Bücherei-Hauptstelle für vier Wochen ausleihbar.

Auch das Kamishibai-Vorlesetheater soll für Unterhaltung und gemeinsamen Lesespaß sorgen. Das bildgestützte Erzähltheater stammt ursprünglich aus Japan und besteht aus großen Bildkarten, mit denen die einzelnen Szenen einer Geschichte illustriert werden. Präsentiert werden die Bildkarten in einem bühnenartigen Holzrahmen.

Medien-Bausteine-Boxen aus der Stadtbücherei garantieren den Kindern Lese- und Bastelspaß. © Stadtbücherei

In der Stadtbücherei sind mittlerweile mehr als 120 Kartensets zu Sachgeschichten, Erzählungen mit biblischen Motiven, Bilderbuchgeschichten, Fabeln oder Märchen für den Einsatz im Kindergarten, in der Grundschule, beim Kindergottesdienst oder einem Kindergeburtstagsfest ausleihbar.

In der Ferienzeit kann man zum Beispiel die Nachbarskinder zu einem Kamishibai-Vorlesepicknick einladen oder die Kinder selbst eine Vorleseaktion für die Geschwister oder Großeltern vorbereiten lassen. Oder wie wäre es, das Kamishibai als ein neues Familienritual zu etablieren? Die Bildfläche des Erzähltheaters zieht die Kinder laut Büchereichefin Rude-Porubska jedenfalls in ihren Bann – sei es bei Märchen wie Rapunzel und Rumpelstilzchen, bei Fabeln vom Hasen und Igel oder vom Fuchs und Storch sowie bei den Bilderbuchgeschichten vom Grüffelo, der Raupe Nimmersatt oder von der Eule mit der Beule.

Mit dem Bibliotheksausweis kann man in der Dachauer Stadtbücherei neben den Kamishibai-Kartensets bei Bedarf auch den passenden Holzrahmen ausleihen. Bitte beachten: Die Zweigstellen der Stadtbücherei Dachau Ost am Ernst-Reuter-Platz und Dachau-Süd am Klagenfurter Platz sind bis 27. August in der Sommerpause; geöffnet ist damit aktuell nur die Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz.

mm

