Trauer um ehemaligen Stadtrat Helmut Erhorn: „Grummelig, aber mit großem Herzen“

Elektromeister und CSU-Mann ist tot

Von Nikola Obermeier schließen

Dachau – Helmut Erhorn ist tot. Der Elektromeister und langjährige Stadtrat starb Anfang der Woche im Alter von 80 Jahren. „Seine Leidenschaft war der TSV 1865, sein Lebenswerk war sein Elektrogeschäft“, sagt Markus Erhorn, Großneffe von Helmut Erhorn.

Helmut Erhorn war ein Original, hat nie viele Worte gemacht, war aber immer „sehr direkt und grad raus, drum haben wir ihn ja alle so gern gemocht“. Markus Erhorn erzählt, dass sein Großonkel für ihn stets ein guter Ratgeber war. „Er hat einem auch ins Gesicht gesagt: Was hast denn da für einen Schmarrn gemacht!“

Elektromeister, TSV-Mitglied und CSU-Stadtrat: Helmut Erhorn mit 80 Jahren verstorben

Für den Dachauer gab es zwei große Leidenschaften in seinem Leben: den TSV 1865 Dachau und seinen Beruf. Seit 1970 war Helmut Erhorn Mitglied beim TSV 1865, zunächst in der Fußballabteilung, und bis zuletzt wirkte er im Beirat mit. Sein Elektrogeschäft führte er bis zuletzt. „Er war Handwerker mit Leib und Seele“, so Markus Erhorn.

Handwerker durch und durch

Der Großneffe erinnert sich an ein Erlebnis, „als wir nachts um 0.30 Uhr heimgekommen sind und der Helmut benachrichtigt wurde, dass mit einer Wasserpumpe etwas nicht stimmt, für die er zuständig war. Wir haben gesagt, dass er ja am nächsten Morgen nachschauen kann – aber er ist noch in der Nacht hingefahren.“

Überhaupt half Helmut Erhorn als Elektriker immer und jederzeit: Christine Unzeitig, die sowohl in der Dachauer CSU als auch im Stadtrat den Weg von Helmut Erhorn begleitete, berichtet, dass er bei allen Veranstaltungen, Märkten, bei den Rübenwochen oder Altstadtfesten die Elektroarbeiten übernommen hat, auch für den Verein Behinderte und Freunde. Bis zuletzt arbeitete Unzeitig mit ihm in der Mittelstandsunion zusammen. Der Tod ihres langjährigen Weggefährten mache sie sehr traurig.

Sein Leben der Dachauer Politik verschrieben

24 Jahre lang hatte Helmut Erhorn sein Leben der Politik in der Stadt Dachau verschrieben: Von 1984 bis 2002 und von 2008 bis 2014 saß er für die CSU im Stadtrat. „Und er war immer stolz darauf, dass er nicht abgewählt wurde“, berichtet Markus Erhorn. Die sechs Jahre Pause wählte Helmut Erhorn freiwillig, und 2014 entschied er sich, nicht mehr anzutreten.

Geerdeter Mensch

Florian Schiller, Fraktionsvorsitzender der CSU Dachau, saß einige Jahre neben Erhorn. „Er hat mich in meiner ersten Stadtratszeit unter seine Fittiche genommen“, berichtet Schiller. „Grummelig, aber mit großem Herzen“, so beschreibt er den Verstorbenen. Als „sehr geerdeter Mensch“ habe Erhorn der Fraktion gut getan und in Diskussionen das Wesentliche nicht aus den Augen verloren. Erst vergangene Woche sei Helmut Erhorn noch beim CSU-Stammtisch gewesen. Er bestand darauf, Florian Schiller zum Abschied die Hand zu geben. „Es war eine besondere Verabschiedung“, sagt Schiller. Der Tod von Helmut Erhorn habe ihn erschüttert.

Großes Herz

Das große Herz zeigte sich auch im Engagement von Helmut Erhorn für den Bau einer Schule in Nepal, berichtet Markus Erhorn. Sein Großonkel ist einige Male dorthingeflogen und hat das Projekt finanziell unterstützt. „Er hat uns Bilder von den Kindern gezeigt, hat Briefe erhalten und sie aufwachsen gesehen.“

Die eigene Familie von Helmut Erhorn ist weit verstreut: Seine Schwester ist in die USA ausgewandert, berichtet Markus Erhorn. Tochter und Sohn gingen ebenfalls ins Ausland.

Bis zum letzten Tag hat Helmut Erhorn gearbeitet, „er war eigentlich bumperlgesund“, sagt sein Großneffe. Anfang der Woche starb er – er ist daheim friedlich eingeschlafen. „Er geht uns narrisch ab“, so Markus Erhorn.