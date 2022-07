Dachauer Stadtwerke in der Dauerkrise

Von: Stefanie Zipfer

Kopfüber in den Badespaß: Der Betrieb des Familienbads ist ein Draufzahlgeschäft. © SWD

Die Stadtwerke Dachau kämpfen, wie viele andere Energieversorger, derzeit mit den Turbulenzen auf den Gasmärkten.

Dachau – Beneidet wird Robert Haimerl nicht um seinen Job als Werkleiter der Stadtwerke Dachau. Neben den ureigensten Stadtwerke-Geschäftsfeldern wie Wasser/Abwasser, Strom und Gas wurden ihm von der Stadt in den vergangenen Jahren nämlich sukzessive Geschäftsfelder in seinen Haushalt verlegt, die sich nicht gerade als gewinnbringend erweisen.

Auch Parkhäuser und Bäderbetrieb bescheren Dachauer Stadtwerken Defizit

Die städtischen Parkhäuser etwa hatten in der Vergangenheit zwar auch kein Geld verdient; für den Stadtwerke-Haushalt aber wurden sie zum Problem, seit sie in die Jahre gekommen und damit sanierungsbedürftig sind.

Der Bäderbetrieb wurde ebenfalls an die Stadtwerke ausgelagert, die nun Personal und Unterhalt stemmen müssen; nicht einmal in den vergangenen sieben Jahren schrieb dieses Geschäftsfeld der Stadtwerke schwarze Zahlen. Und dann sind die Stadtwerke auch noch für den Verkehrsbetrieb zuständig; Geld verdienen lässt sich damit auch nicht.

Womit die Stadtwerke ihren Haushalt in normalen Jahren am Laufen hielten, war daher das Geschäft mit Strom, Gas und Wasser/Abwasser. 2,1 Millionen Euro brachte allein der Strom dem Unternehmen im Jahr 2020 ein, im Jahr 2021 waren es 2,4 Millionen Euro. Das Gas-Geschäft spülte ebenfalls bis zum Jahr 2020 durchschnittlich 1 Million Euro in die Kasse der Stadtwerke. Mit Wasser/Abwasser wurden 2020 rund 800 000 Euro verdient.

Massive Investitionen ins Kanalnetz

Dass für das Jahr 2021 dennoch ein Minus von 1 Million Euro in der Stadtwerke-Bilanz steht, liegt zum einen an massiven Investitionen ins Kanalnetz, so dass statt einem Plus nun rund 1,3 Millionen Euro minus hinter dem Wasser/Abwasser-Posten stehen. Und zum zweiten fiel die Cash-Kuh Gas im Jahr 2021 praktisch aus: Statt 1,2 Millionen Euro wie im Jahr 2020 brachte dieses Geschäftsfeld nur noch 70 000 Euro ein. Der Grund: Corona und, seit Ende 2021, die Preisexplosion durch die Ukrainekrise.

Haimerl erklärt es so: Durch die Pandemie seien viele Menschen zuhause gewesen, hätten entsprechend geheizt. Da die Stadtwerke auf diesen rasanten Nachfrage-Anstieg nicht vorbereitet waren, mussten sie Gas teuer zukaufen. Dadurch „haben wir am Gas letztes Jahr nichts verdient. Wir haben viel mehr Gas verkauft, als wir eingeplant hatten“.

Im Stadtrat, als man den Jahresabschluss der Stadtwerke für das Jahr 2021 – einstimmig – als ordnungsgemäß feststellte, wurde denn auch ausdrücklich betont, dass die Werkleitung keine Schuld trägt am negativen Ergebnis. Dennoch machte man sich Sorgen. Markus Kellerer (AfD) fragte nach: „Wir haben 1 Million Euro Verlust in einem Jahr, als Gas und Strom noch funktioniert haben. Wie sind denn dann die Aussichten für 2022? Und was kommt auf die Bürger zu?“

Nichts Gutes, das gab Haimerl unumwunden zu. Gegenüber der Heimatzeitung differenziert er allerdings: Die Stadtwerke-Kunden müssen sich tatsächlich auf eine massive Kostensteigerung, speziell beim Gas, aber auch in wesentlich kleinerem Umfang bei Wasser/Abwasser, einstellen. Solange die Stadtwerke die gestiegenen Weltmarktpreise für Gas aber an ihre Kunden weitergeben dürften, sei zumindest das Unternehmen nicht in Gefahr. Erst wenn die Stadtwerke die gestiegenen Gaspreise nicht mehr weitergeben dürfen, „dann brennt die Hütte natürlich“. Und dann, das sagt er klipp und klar, „brauchen wir einen Rettungsschirm auch für Stadtwerke“.

Werkleiter Robert Haimerl ist dennoch optimistisch

Die nun auf den Weg gebrachte Gas-Umlage sieht Haimerl daher auch insofern positiv, als sie diejenigen Großunternehmen stützt, die die kleineren kommunalen Versorger wie die Stadtwerke mittels langfristiger Lieferverträge vergleichsweise günstig mit Erdgas beliefern. Würden die Großen in die Knie gehen, müssten die Kleinen am teureren Tagesmarkt, dem sogenannten Spot-Markt, einkaufen – und dann würde das Heizen praktisch unbezahlbar.

Grundsätzlich gibt sich Haimerl aber optimistisch: „Es ist nicht so, dass es auf dieser Welt kein Gas gibt.“ Natürlich sei man, was den Import des Gases betrifft, in Deutschland „blauäugig“ gewesen und habe zu wenig diversifiziert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aber kümmere sich derzeit um eine neue Importstruktur, so dass „wir am Ende auch wieder was verdienen werden mit dem Gas – wenn auch nicht mehr so viel wie früher“.

Die „Preisanpassungen“ für die Gaskunden sind allerdings nicht der einzige „Schmerz“, der ihn im Moment umtreibt. Der stockende Neubau des Hallenbads, der mittlerweile geschätzte 23 Millionen Euro kostet und damit noch längst nicht das Ende der Kosten-Fahnenstange erreicht haben dürfte, bindet viele Stadtwerke-Mitarbeiter. Immerhin: Das vom Stadtrat beschlossene Millionen-Bad taucht als „Anlage im Bau“ noch nicht in der Stadtwerke-Bilanz auf. Dies geschieht erst, wenn es eröffnet ist. Und bis das passiert, so viel steht fest, wird noch einige Zeit vergehen.

