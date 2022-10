Dachauer Stadtwerke verkünden Preisanpassungen

Teilen

Symbolbild: Gaszähler. © Christoph Hardt via IMAGO

Der Gaspreis in Dachau wird nicht so exorbitant steigen wie zunächst erwartet. Das gaben jetzt die Stadtwerke bekannt.

Dachau - Die Bundesregierung hat am 29. September das Ende der sogenannten Gasbeschaffungsumlage beschlossen. Sie stellte Mittel in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro für staatliche Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise in Aussicht, die sogenannte „Energiepreisbremse“. Eigentlich sollte die Umlage ab dem 1. Oktober von allen Erdgaskunden erhoben werden, um die Importeure von russischem Erdgas zu stabilisieren

Bundesregierung hat Gasbeschaffungsumlage zurückgenommen

„Wir freuen uns vor allem, dass unseren Kundinnen und Kunden diese Belastung erspart bleibt“, Robert Haimerl, Werkleiter der Stadtwerke Dachau, in einer Pressemitteilung. Höchst ärgerlich sei aber die große Verunsicherung, die bei allen Beteiligten durch die endlosen Diskussionen und das Hin und Her entstanden sei.

Erst Mitte September hatten die Stadtwerke, gemäß den gesetzlichen Fristen, ihre Erdgaskunden darüber informiert, dass die zum 1. Oktober neu eingeführten Umlagen (Gasbeschaffungs-, Gasspeicher-, und Bilanzierungsumlage) ab 1. November 2022 an die Kunden weitergegeben werden. Knapp zwei Wochen später wurde die Umlage nun von der Bundesregierung zurückgenommen.

Mit dem Wegfall der Gasbeschaffungsumlage ist der Großteil der Preiserhöhung hinfällig. Lediglich die Gasspeicher-, und Bilanzierungsumlage in Höhe von zusammen 0,629 Cent/kWh haben weiter Bestand. „Dadurch reduziert sich die Preiserhöhung zum 1. November von 3,97 Cent/kWh auf 0,82 Cent/kWh netto“, so Christian Diecke, Vertriebsleiter der Stadtwerke. „Durch die beschlossene Reduzierung der Umsatzsteuer auf Erdgaslieferungen vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 von 19 auf 7 Prozent entsteht ein zusätzlicher finanzieller Vorteil, den wir selbstverständlich an unsere Kunden weitergeben, sobald die Gesetzesänderung vollzogen ist.“ Die Stadtwerke werden die Erdgaskunden über die neuen Preise und die reduzierten Abschlagsbeträge informieren.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.