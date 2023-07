Dachauer Tierheim meldet großen Vogel-Zuwachs

Teilen

Binnen weniger Wochen wurden zuletzt zahlreiche Vögel im Dachauer Tierheim abgegeben. Die Besitzer der Tiere sind meist unbekannt. © Tierheim

Sechs Nymphensittiche, fünf Wellensittiche, ein Ziegensittich, das Dachauer Tierheim beherbergt. aktuell viele Vögel.

Dachau - Sechs Nymphensittiche, fünf Wellensittiche, ein Ziegensittich, sechs Landschildkröten, drei Wasserschildkröten und eine Bartagame – das ist die lange und recht außergewöhnliche Liste an Fundtieren, welche das Dachauer Tierheim aktuell beherbergt.

Ungewöhnliche viele Vögel im Dachauer Tierheim

„Es sind ungewöhnlich viele Vögel, die wir alle innerhalb von nur vier Wochen bekommen haben. An einem Abend wurden gleich drei Vögel abgegeben“, sagt Tierheimleiterin Silvia Gruber. Die Besitzer der Tiere hätten dabei bislang nicht ausfindig gemacht werden können, und auch sonst scheinen die Tiere niemandem zu fehlen. „Es gibt keine Vermisstenmeldungen, und es meldet sich auch niemand beim Tierheim“, erzählt Gruber. Und das, obwohl das Tierheim regelmäßig auf Facebook und seiner Internetseite auf die Fundtiere aufmerksam mache! „Wir müssen davon ausgehen, dass viele der Tiere ausgesetzt oder einfach freigelassen wurden“, sagt Gruber.

Doch gerade kleine Vögel wie Wellensittiche hätten laut Gruber in der freien Natur kaum Überlebenschancen. Auch weil sie von anderen Vögeln wie Krähen „zu Tode gepickt“ werden. Das Tierheim hofft nun, dass sich doch noch ein paar Besitzer melden. Theoretisch hätten sie dafür sechs Monate Zeit, doch praktisch vermittelt das Tierheim schon nach vier Wochen Fundtiere an neue Besitzer – „sonst würden wir aus allen Nähten platzen“, so die Tierheimleiterin.

mik

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.