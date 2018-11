Immer mehr Tiere sterben auf der Straße

Die Tierschutzverein-Vorsitzende Silvia Gruber spricht von einer „Verrohung der Gesellschaft“ und „unterlassener Hilfeleistung“. Denn: Immer mehr Katzen und Hunde im Landkreis werden überfahren – und die Unfallfahrer flüchten einfach.

Dachau – Mischlingshündin Resi ist am Donnerstagabend an der Münchner Straße in Dachau angefahren worden – der Autofahrer ist geflüchtet (wir haben berichtet). Doch Polizeihauptkommissar, Günther Findl und die Vorsitzende des Dachauer Tierschutzvereins, Silvia Gruber, sind sich einig: Der Fahrer hätte den Unfall bemerken müssen. Findl: „Der Hund war ja etwa kniehoch.“ Gruber kritisiert: „Wenn ich ein Tier anfahre, muss ich doch nach ihm schauen und kann nicht einfach weiterfahren“, mittlerweile habe doch jeder ein Handy dabei und könne das Tierheim rufen: „Alles andere ist eine Verrohung der Gesellschaft.“ Doch im vergangenen Jahr war sie immer wieder mit diesem Verhalten konfrontiert.

Resis Unfall ist kein Einzelfall, sagt Gruber: „Heuer haben wir pro Monat zwischen 30 und 50 überfahrene Katzen von der Straße geholt.“ Nur zweimal meldeten sich die Unfallfahrer selbst beim Tierheim-Team. In den meisten Fällen waren es Passanten, die beim Tierheim anriefen und von den blutigen oder schon verstorbenen Tiere auf der Straße berichteten. Am Donnerstagnachmittag wurde zum Beispiel eine Katze in Bergkirchen überfahren – am helllichten Tag: „Eine Passantin hat erzählt, dass das Miezerl sogar durch die Luft flog, aber der Autofahrer ist einfach weitergefahren.“ Erst die Spaziergängerin rief beim Tierheim an.

Die Zahl der überfahrenen Katzen im Landkreis ist rasant angestiegen – ein makabere Folge davon: Das Dachauer Tierheim musste sich heuer eine zweite Tiefkühltruhe für tote Tiere kaufen, sagt Gruber. Darin werden die Tierkadaver aufbewahrt, bis der Besitzer ausfindig gemacht wurde.

Doch Silvia Gruber bleibt es weiterhin ein Rätsel, warum die meisten Unfallverursacher weiterfahren, wenn ein Tier unter ihre Räder geraten ist: „Es kann ja ein Unfall passieren, aber man muss halt reagieren. Alles andere ist doch unterlassene Hilfeleistung.“ Sie wirft den Unfallfahrern vor: „Manche denken sich offenbar: Ach das ist ja nur eine Katze, davon gibt es ja eh zu viele“, und fügt hinzu: „Katzen haben einfach keinen Stellenwert in unserer Gesellschaft.“

Polizeihauptkommissar Findl versucht zu schlichten, denn es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Fahrer den Unfall gar nicht bemerken: „Es kommt auch darauf an, wie groß das Auto ist, und wie groß und schwer die Katze oder der Hund.“ Bei einem Kleinwagen würde der Fahrer bei einem Tier-Zusammenstoß eher einen „Rumpser“ bemerken: „Aber ein Lastwagenfahrer hat da wahrscheinlich keine Chance.“

Die Augen aufhalten sollten also sowohl Fahrzeugführer und Passanten. Im Fall von Hündin Resi kam aber jede Hilfe zu spät. Eine Tierheimpflegerin hat Hündin noch in die Tierklinik gebracht: „Aber sie hat es nicht mehr geschafft“, so Gruber.

Im Fall eines Unfalls

bei denen ein Hund oder eine Katze zu Schaden gekommen sind, bittet Silvia Gruber darum, sich beim Tierheim zu melden. Der Notdienst ist unter Telefon 08131/5 36 36 rund um die Uhr erreichbar.